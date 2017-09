Będzie szósty sezon "Wikingów". Serial skupi się na Rusi

3 2 1



Piąty sezonbędzie miał swoją premierę dopiero pod koniec listopada, jednak stacja History już teraz zapowiada realizację szóstego sezonu. Jednocześnie ogłoszono, że wystąpi w nim Danila Kozlovsky Aktorowi przypadnie w udziale rola Olega Mądrego, który zanim przyjął to imię, znany był jako Helgi. Oleg był krewnym Rørika – wikinga, który zamiast spoglądać na zachód, jak wielu jego towarzyszy, postanowił podbić wschód. Co też uczynił, zakładając państwo zwane Rusią Nowogrodzką i przyjmując imię Ruryka. Oleg przejął władzę po jego śmierci, nominalnie jako namiestnik, ponieważ syn Ruryka Igor był dzieckiem. Szybko jednak umocnił swoją władzę i pozostał królem do swojej śmierci. Zajął Smoleńsk i Kijów (którym władali wcześniej towarzysze Ruryka Askold i Dir), do którego przeniósł stolicę swojego państwa z Nowogrodu Wielkiego, dając tym samym początek Rusi Kijowskiej. W 907 roku wyruszył z wyprawą na Konstantynopol, co zaowocowało pierwszym traktem handlowym w historii Rusi.Co ciekawe, Kozlovsky niedawno zagrał główną rolę w rosyjskim widowisku, w którym wcieli się w postać Włodzimierza I Wielkiego, wnuka Igora Rurykowicza.