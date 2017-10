BAFTA nie chce Harveya Weinsteina

Getty Images © Alexander Koerner



Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych zawiesiła w prawach członka Harveya Weinsteina . Decyzja ma oczywiście związek z problemami prawnymi producenta.Wystarczyło tylko kilka dni, by Weinstein z jednej bardziej wpływowych postaci w Hollywood przeistoczył się w znienawidzonego pariasa. Wszystko zaczęło się od wtorkowego artykułu w "The New York Times", w którym ujawniono, że producent nie tylko napastował kobiety, ale wręcz dopuszczał się gwałtów. Przemocy seksualnej miały doświadczyć z jego strony co najmniej trzy kobiety. Są to: Asia Argento "The New Yorker" opublikował też szokujące nagranie z 2015 roku, na którym wyraźnie słychać, jak Weinstein napastuje modelkę Ambrę Battilanę Gutierrez.Kolejne gwiazdy kina ujawniają, że były przez Weinsteina napastowane. Wśród nich są: Gwyneth Paltrow (kiedy miała 22 lata i dostała rolę w "Emmie"), Rosanna Arquette Angelina Jolie (kiedy aktorka promowała "Grę w serca").Pod ostrzałem krytyki znalazły się też inne osoby, które miały przez lata kryć Weinsteina. Dziennikarka Sharon Waxman twierdzi, że już w 2004 roku planowała napisać artykuł o nim, a dokładniej o praktykach szefa włoskiego oddziału Miramaxu Fabrizia Lombardo. Zdaniem Waxman jedynym zadaniem Lombardo, który ponoć w ogóle nie znał się na produkcji filmowej, było wynajdywanie atrakcyjnych kobiet dla Harveya Weinsteina