BIULETYN: "Atypowy" z drugim sezonem

Netflix zamawia drugi sezon serialu. [za: Deadline]Syfy prowadzi rozmowy z Netfliksem w sprawie wspólnej ekranizacji serialu. Syfy zleciło produkcję pilota w czerwcu.to ekranizacja opowiadania George'a R.R. Martina z 1980 roku. Akcja serialu rozgrywać się będzie w przyszłości, kiedy Ziemia jest bliska swego końca. Ośmiu naukowców i jeden telepata wyruszają statkiem kosmicznym Nightflyers na obrzeża Układu Słonecznego, by zbadać sygnał, który może pochodzić od starożytnej rasy obcych. Jednak podczas wyprawy zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Przerażeni członkowie wyprawy zaczynają się wzajemnie podejrzewać o najgorsze intencje. [za: Deadline] Joseph Russo dołączyli do obsady nowego filmu Martina Scorsesego . Będzie to ekranizacja książki "I Heard You Paint Houses" opowiadającej o legendarnym mafijnym cynglu, Franku Sheeranie. [za: Deadline] Keke Palmer zagra główną rolę w trzecim sezonie serialu. Wcieli się w postać Kym, buntowniczki, wojującej aktywistki, która razem z przyjaciółmi staje się celem ataków seryjnego mordercy. Kobieta postanawia odwrócić role i będzie walczyć o przetrwanie wszelkimi możliwymi metodami. [za: The Tracking Board] Bonnie Hunt dołączyła do obsady miniserialu stacji Showtime. Serial opowie prawdziwą historię Richarda Matta i Davida Sweata. Panowie odsiadywali wyroki dożywotniego więzienia za morderstwo. W czerwcu 2015 uciekli z Clinton Correction Facility wykopem. Na zewnątrz mieli się spotkać z Joyce Mitchell, pracownicą więzienia, która chciała, żeby Matt zabił jej męża. Kobieta jednak zmieniła zdanie i nigdy nie pojawiła się w miejscu spotkania. Mężczyźni poszukiwani byli trzy tygodnie. Jeden z nich zginął, drugi został schwytany. Cała akcja kosztowała państwo 23 miliony dolarów. [za: The Tracking Board] Dan Lin wyprodukuje dla stacji CBS. Będzie to remake brytyjskiego miniserialu pod tym samym tytułem. [za: Variety]Kiki Layne zagra główną rolę w nowym filmie reżysera. Obraz nosi tytułi opowiada historię Tish - świeżo zaręczonej, ciężarnej 19-latki z Harlemu, której narzeczony Fonny zostaje niesłusznie oskarżony o gwałt. Bohaterka próbuje udowodnić przed sądem niewinność ukochanego. [za: Variety]