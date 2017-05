BIULETYN: "Ben 10"; animowany "Ant-Man"

Cartoon Network zamawia drugi sezon serialu animowanego. Jego akcja rozgrywać się będzie podczas wakacji. [za: Deadline]Zmarł aktor Grzegorz Stelmaszewski znany z filmów. Miał 54 lata. [za: Onet]NBC skasowało serialpo jednym sezonie. [za: Deadline] Talitha Bateman i Alex Fitzalan znaleźli się w obsadzie filmu. Tytułowy bohater to postać wymyślona przez Erica Knudsena. Ma swoje źródła w konkursie fotograficznym portalu Something Awful. Zadaniem było dorzucenie do zwyczajnej fotografii jakiegoś nadnaturalnego elementu. I tak narodził się wysoki, ubrany w garnitur i pozbawiony twarzy Slender Man. Dopiero później Knudsen obudował go mitologią: to istota terroryzująca dzieci, potrafiąca skłaniać ludzi do okrutnych czynów i kierowana niejasnymi pobudkami. [za: Deadline] Sophia Lillis dołączyła do obsady serialu HBO. Bohaterką jest reporterka Camille ( Amy Adams ), która po załamaniu nerwowym i krótkim pobycie w szpitalu psychiatrycznym wraca w rodzinne strony, by zbadać sprawę morderstwa dwóch nastolatek. [za: Deadline]W sieci pojawiły zdjęcia z nowej antologii krótkometrażówek Marvela, które w czerwcu pokaże Disney XD. Ich bohaterem jest Ant-Man. [za: EW] Danielle Campbell dołączyła do obsady filmu. Bohaterem filmu będzie Frank, pozornie normalny ojciec kochającej rodziny. Życie Franka staje jednak na głowie, kiedy jego syn odkrywa, że ten ma jeszcze drugą rodzinę. [za: Deadline]Reżyserka z Arabii Saudyjskiej Haifaa Al-Mansour szykuje nowy projekt. Jego angielski tytuł brzmii opowie o tym, jak zmienia się życie w Arabii Saudyjskiej po tym, jak kobiety zyskały bierne prawo wyborcze na szczeblu lokalnym. Zdjęcia planowane są na drugą połowę przyszłego roku. [za: Variety] Nick Searcy dołączył do obsady filmu. Film opowie historię Ann Atwater ( Taraji P. Henson ) - aktywistki i bojowniczki o prawa mniejszości w Durham, w Północnej Karolinie oraz jej zaprzysięgłego wroga, lidera lokalnego Ku Klux Klanu, C.P. Ellisa ( Sam Rockwell ). Po dekadzie walki Atwater i Ellis nawiązali sojusz, by wspólnie rozwiązać problem rosnącej przemocy w szkołach. [za: Variety]Znany z Kristofer Hivju stworzył serial, który powstanie dla norweskiej telewizji. Zagra w nim również główną rolę. Będzie to historia surfera-luzaka, który musi przejąć tożsamość swojego odnoszącego sukcesy w biznesie brata-bliźniaka po tym, jak ten został przypadkiem zabity przez swoją żonę. [za: Screen Daily]Magazyn Empire opublikował nowe zdjęcia z filmu. [za: Empire]