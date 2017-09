BIULETYN: "Blood Drive", "Replicas", "Arrow"

Stacja Syfy skasowała po trzynastu odcinkach serial. [za: Bloody Disgusting] Ricky Whittle dołączył do obsady filmu Netfliksa. Zagra lekarza, który związany jest uczuciowo z główną bohaterką przechodzącą życiową przemianę. [za: Deadline] Nick Kroll dołączyli do obsady filmu. Obraz opowie o poszukiwaniach nazistowskiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna. [za: Deadline]Po ponad 20 latach Neal H. Moritz kończy współpracę z wytwórnią Sony. Od teraz będzie produkował filmy dla Paramountu. [za: Deadline] Lucy Boynton dołączyła do obsady. Zagra Mary Austin, długoletnią partnerkę, a potem przyjaciółkę Freddiego Mercury'ego. [za: The Hollywood Reporter]Twórcy Tyler Gillett wyreżyserują film. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, Projekt porównywany jest do. [za: The Tracking Board]W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie z filmu, w którym główną rolę gra Keanu Reeves . [za: Deadline] Jonás Cuarón zajmie się realizacją serialu o nielegalnych imigrantach w USA. Podstawą scenariusza będzie książka dziennikarki Karli Cornejo Villavicencio. [za: Deadline]Netflix zleca realizację swojego pierwszego szwedzkiego serialu. Projekt nosi tytułi jest ekranizacją powieści Malin Persson Giolito wydanej w Polsce pod tytułem. Czy Maja jest zwykłą osiemnastolatką cudem ocalałą z tragedii? Czy może najbardziej znienawidzoną nastolatką w kraju? Jedno jest pewne – każdy zna jej imię. Spędziła dziewięć potwornych miesięcy w więzieniu, czekając na proces, oskarżona o masowe zabójstwo, którego ofiarami byli jej chłopak i najlepsza przyjaciółka, a teraz nadszedł czas, by weszła na salę sądową i opowiedziała swoją historię. [za: Deadline]ABC zleca realizację pilotowego odcinka serialu. Będzie to uwspółcześniona wersja "Dumy i uprzedzenia" powstała na bazie książki Curtis Sittenfeld. [za: Deadline] Vincent Pastore znaleźli się w obsadzie filmuktórego gwiazdą jest Joe Manganiello . Film opowiadać będzie o mężczyźnie, który po 17 latach wychodzi z więzienia i wraca do rodzinnego Bronxu. Próbuje ułożyć sobie życie, które stracił, podejmując tragiczną w skutkach decyzję, kiedy był młodym chłopakiem. A miał wtedy przed sobą świetlaną przyszłość: karierę baseballisty i ukochaną kobietę u boku. [za: Deadline] Carrie Preston zagra jedną z głównych ról w horrorze. Piątka przyjaciół spotyka się po latach w domu letniskowym, w którym spędzali młodość. Powodem spotkania jest pogrzeb ich przyjaciela-naukowca. Wkrótce zaczynają się straszne rzeczy, a bohaterowie odkrywają, że pogrzeb był tylko fałszywym pretekstem, by ich zgromadzić w jednym miejscu... [za: Deadline] Greg Kinnear będą gwiazdami filmu. Będzie to prawdziwa historia futbolisty, który miał świetlaną przyszłość przed sobą. Jego kariera legła w gruzach w 2002 roku, kiedy został fałszywie oskarżony o gwałt. [za: Deadline] David Sakurai zagra Mutsuhiro Wantabe w filmie. Będzie to sequelrealizowany z myślą o chrześcijańskiej widowni. [za: Deadline]Amazon kasuje serial. Co ciekawe, wcześniej platforma zdecydowała się na kontynuację serialu. Zatrudniony został nawet nowy prowadzący. [za: Deadline] Cynthia Erivo zagra u boku Daisy Ridley Toma Hollanda w filmie. Film jest ekranizacją książki Patricka Nessa. Jej akcja rozgrywa się w dystopijnej przyszłości, w której ludzie kolonizują obcą planetę. Kiedy infekcja zwana Hałasem uzewnętrznia wszystkie ludzkie myśli, na świecie rozprzestrzenia się chaos. Obca rasa wykorzystuje to, by wypowiedzieć wojnę homo sapiens. Tylko młody Todd Hewitt może powstrzymać międzygalaktyczny konflikt. [za: The Hollywood Reporter] Anthony McCarten został wybrany do napisania scenariusza filmu, którego gwiazdą będzie Benedict Cumberbatch . Jest to historia Toma Hazarda, który wygląda jak zwyczajny 41-latek, ale w rzeczywistości żyje na Ziemi od stuleci. [za: The Hollywood Reporter] Andrew Rannells zostali gwiazdami serialu komediowego "Ball Street", który powstanie dla stacji Showtime. Akcja zostanie osadzona w 1987 roku w dniach poprzedzających Czarny Poniedziałek, czyli jeden z najgorszych dni w historii giełdy na Wall Street. [za: The Tracking Board] Liam Hall pojawi się w szósty sezonie serialu. Zagra w nim syna Slade'a Wilsona. [za: Coming Soon]Powstanie serial. Jego realizację zleciła stacja CBS. [za: Deadline]