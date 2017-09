BIULETYN: "Coco" ma nowy plakat

Do sieci trafił nowy plakat filmu. A dziś ma się pojawić kolejny zwiastun. [za: Coming Soon] Alec Baldwin zagra Johna DeLoreana w fabularyzowanych stawkach kręconych na potrzeby dokumentu o słynnym konstruktorze samochodów. Obraz wyreżyserują Don Argott Sheena M. Joyce . [za: Deadline] Nate Corddry dołączył do obsady serialupowstającego na bazie komiksu pod tym samym tytułem. Zagra Duncana Locke'a, wuja dzieci będących głównymi bohaterami serialu. [za: Deadline] Jason George przejdzie z serialudo jego spin-offu, który opowiadać będzie o pracy i życiu prywatnym strażaków. [za: Deadline] Mary Lynn Rajskub dołączyła do komedii. Zagra jedną z osób, które trafiły do wieczorowego liceum dla dorosłych, by w końcu zdać maturę. [za: Deadline]