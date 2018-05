BIULETYN: "Diamantino" najlepszym filmem Tygodnia Krytyki w Cannes

Jury Canneńskiego Tygodnia Krytyki wybrało najlepsze filmy tegorocznej edycji canneńskiej imprezy. Wśród produkcji pełnometrażowych zwycięzcą został. Wśród filmów krótkometrażowych triumfowałzostała wyróżniona nagrodą SACD,dostał nagrodę fundacji GAN, a Felix Maritaud za rolę w filmieotrzymał tytuł Wschodzącej Gwiazdy. [za: Variety] Jason Jones dołączył do obsady filmubędącego remakiem. [za: Deadline] Amin Joseph pojawi się w komediijako informator głównego bohatera, prywatnego detektywa granego przez Dave'a Bautistę . [za: Deadline] Connie Nielsen nie będzie gwiazdą serialu. Zagrała w odcinku pilotowym, ale teraz jej rola - szefowej nowojorskiego biura FBI - zostanie obsadzona na nowo. [za: Deadline] Elisabeth Shue dołączyła do obsady serialubędącego ekranizacją komiksu Gartha Ennisa , którego akcja rozgrywa się w świecie, gdzie superbohaterowie korzystają z mrocznych uroków sławy. Tytułowi "chłopcy" to członkowie grupy, która zajmuje się walką ze skorumpowanymi herosami. [za: Deadline] Jason Isaacs zagrają główne role w niezależnym filmie. Będzie to opowieść o 16-letnim Jamesie, który po zniknięciu siostry będzie próbował poradzić sobie z lękami i depresją chodząc na terapię. Jego terapeutą będzie wymyślony przez chłopca gołąb-psycholog. [za: Deadline] Juan Pablo Raba zagra główną rolę w czarnej komedii. Będzie to ekranizacja opowiadania (przerobionego później na komiks) Césara Oropezy, który wraz z Henrym Rivero całość wyreżyseruje. Film opowie misji samobójczej na teren miasta stołecznego, teraz leżącego w ruinie i zamieszkałego niemal wyłącznie przez żywe trupy łaknące ludzkiego mięsa. [za: Variety]