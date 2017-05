BIULETYN: "Dziwna para" do kosza. Sony Pictures na sprzedaż?

Po trzech sezonach CBS kasuje sitcom. [za: Deadline]Netflix zleca produkcję pierwszego serialu australijskiego. Projekt nosi tytułi opowie o zreformowanej kryminalistce, która wraca do domu akurat, kiedy na plaży znalezione zostaje ciało lokalnego rybaka. Kobieta postanawia odkryć prawdę i zaczyna prywatne śledztwo. [za: Deadline]Telewizyjny oddział MGM zakupił prawa do serii powieści Daniela Silvy, których bohaterem jest Gabriel Allon. Działając w siłach specjalnych, wykonywał proste, brutalne zadania: tropił i eliminował terrorystów będących wrogami Izraela. Ale gdy jego żona i syn stali się ofiarami grożącego mu ustawicznie niebezpieczeństwa, zrezygnował ze służby i całkowicie poświęcił się restaurowaniu dzieł sztuki. Jak się okazało, do czasu... [za: Deadline]W Hollywood coraz głośniej mówi się o tym, że japoński koncern Sony pozbędzie się Sony Pictures Entertainment. Studio odpowiedzialne za produkcje filmowe i telewizyjne będzie mieć od 1 czerwca nowego szefa i wielu uważa, że jego zadaniem będzie pozbycie się balastu, jakim jest wytwórnia. Sony Pictures odpowiedzialne jest gigantyczne straty, jakie Sony poniosło w ubiegłym roku. [za: The Hollywood Reporter]Netfilx wyprodukuje dokument o Orsonie Wellesie . Wyreżyseruje go zdobywca Oscara za Morgan Neville . [za: Variety]Chińskie studio Huawen Pictures łączy siły z niemieckim MovieBrats Pictures, by wyprodukować animację. Będzie to historia dziewczyny przejmującej rodzinną restaurację. Po tym, jak traci kontrolę nad magicznym przepisem na pyszne pierożki, musi się nauczyć gotować "z sercem". Jeśli jej się to nie uda, restaurację przejmie wredny wuj. Autorem scenariusza jest Raven Burnett . [za: Variety] Casey Affleck zostanie nagrodzony na tegorocznym festiwalu w Karlowych Warach . Otrzyma Nagrodę Prezydenta. [za: Variety]