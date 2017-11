BIULETYN: "Ostatni Jedi" na plakacie do kin IMAX

W sieci pojawił się nowy plakat widowiska. [za: Coming Soon] Craig Roberts zagra towarzysza Tolkiena z okopów I wojny światowej w filmie pod tytułem. [za: Variety] Garret Dillahunt dołączył do obsady czwartego sezonu. [za: Deadline]Twórcy serialupozywają wytwórnie. Twierdzą, że nie dostali od niej należnych tantiem. Co prawda w ubiegłym roku otrzymali czek na 2,3 mln dolarów, ale uważają, że to zdecydowanie za mało. [za" Deadline]Hulu kasuje serialpo trzecim sezonie. [za: Deadline]Należące do Brada Pitta studio Plan B kupiło prawa do ekranizacji książki. Akcja powieści rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, kiedy to kosmici zwani Vuvv przejęli władzę nad Ziemią. Ich zaawansowana technologia doprowadziła do załamania się rynku pracy i globalnej gospodarki. Dwójka nastolatków wpadła na oryginalny sposób utrzymania swoich rodzin. Są parą i postanawiają swoje życie zmienić reality show dla Vuvvów. Plan wypalił aż za dobrze. Kiedy miłość między nastolatkami się wypaliła i zaczynają się nienawidzić, mają poważny problem. Nie mogą przecież przerwać programu, dzięki któremu ich rodziny mają pieniądze... [za: Deadline]Scenografka Jess Gonchor znów będzie pracować z Gore'em Verbinskim . Została bowiem zatrudniona przy. [za: Comic Book Movie] Kathryn Newton dołączyła do obsady filmu. Jest to historia Bena, który niespodziewanie wraca do domu na Święta. Uradowana początkowo matka zorientuje się szybko, że chłopak bardzo cierpi. W ciągu 24 godzin dojdzie do wydarzeń, które na zawsze zmienią ich życie. [za: Deadline] Robert Richardson został operatorem filmu, który opowie historię korespondentki wojennej Marie Colvin. W roli głównej wystąpi Rosamund Pike . [za: Deadline]