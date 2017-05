BIULETYN: "Ostatni prawdziwy mężczyzna" skasowany

Serialznika z anteny po sześciu sezonach. Decyzję podjęła stacja ABC. [za: Deadline]Brazylijczyk Fellipe Barbosa ) przygotowuje swój angielskojęzyczny debiut reżyserski. Projekt nosi tytuł. Jego akcja osadzona jest w Berlinie i opowiadać będzie o Alex, znanej pianistce, która rozdarta jest między uczuciem do męża i kochanka, którego dawno temu porzuciła. [za: Variety] Hugh Bonneville zagra główną rolę w biografii słynnego pisarza Roalda Dahla. Obraz skoncentruje się na związku pisarza z aktorką Patricią Neal. [za: Variety] Phyllis Logan zagrają główne role w serialu. Będzie to opowieść o trzech kobietach, przyjaciółkach, które zmagają się z typowymi problemami współczesnego świata. [za: Deadline]Powstanie spin-off serialu. Nowy projekt, którego gwiazdą będzie Yara Shahidi , powstanie dla stacji Freeform. Serial-matka nadaje stacja ABC. [za: Deadline] Mark O'Brien dołączył do obsady filmu. Obraz jest ekranizacją powieści młodzieżowej "Mroczne umysły". [za: Deadline]Netflix zamawia drugi francuski serial. Projekt nosi tytuł. Jego akcja rozgrywać się będzie w Paryżu w niedalekiej przyszłości. Nowa aplikacja randkowa Osmosis pobiera informacje z mózgu użytkownika i znajduje idealnego partnera. Skuteczność aplikacji wynosi 100%. Czy jednak warto za to płacić cenę, jaką jest dostęp aplikacji do najskrytszych myśli i pragnień? [za: Variety] Kevin Chapman dołączył do obsady filmu. Fabuła oparta jest na prawdziwej historii prawniczki Judy Wood walczącej o prawa kobiet szukających azylu w Stanach Zjednoczonych. [za: Deadline] Ben Kingsley znaleźli się w obsadzie filmu. Obraz opowie o akcji Mossadu zorganizowanej na polecenie premiera Izraela Menachema Begina pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Polegała ona na uratowaniu tysięcy etiopskich Żydów z Sudanu. [za: Deadline] Rita Volk dołączyła do obsady filmu. Akcja filmu rozgrywać się będzie na Long Island w 1983 roku i opowie o grupie nasto- i 20-latków pracujących w wakacje i próbujących zdecydować, co powinni zrobić z resztą swojego życia. [za: Deadline] Shohreh Aghdashloo zagra w komedii romantycznej. Główną bohaterką jest młoda kobieta perskiego pochodzenia, która próbuje odnaleźć harmonię w związku z mężczyzną innej narodowości. [za: Deadline] Chuck Russell został zatrudniony do przygotowania filmu. Fabuła oparta będzie na dwóch książkach Jona Landa. Bohaterem filmu będzie Sycylijczyk Michael Tiranno, który będzie musiał pomścić morderstwo całej swojej rodziny i zmierzyć się z dziedzictwem związanym ze starożytnym medalionem wręczonym mu przez umierającego ojca. [za: Deadline] Jake Johnson dołączył do obsady komedii. Zagra jednego z przyjaciół, którzy od 30 lat spotykają się raz do roku, by zagrać w ekstremalną wersję berka. [za: Variety]