BIULETYN: "Outlander" z 5. i 6. sezonem

Czwarty sezon serialubędzie miał premierę jesienią, a stacja Starz już zamawia sezony numer 5 i 6. [za: Deadline] Billy Magnussen zagra główną rolę w serialu. Inspiracją dla twórcy projektu Kevina Williamsona były ukochane przez wszystkich bajki, które zmienił w mroczny psychologiczny thriller. W pierwszym sezonie wykorzysta historie: Jasia i Małgosi, Czerwonego Kapturka i trzech małych świnkach. Magnussen zagra nauczyciela liceum. Jest przystojny, charyzmatyczny, wrażliwy i wyrozumiały. Być może jest zbyt dobry, by być prawdziwym. Możliwe, że jest wilkiem w owczej skórze... [za: Deadline] Michael Sugar wyprodukuje ekranizację komiksuJest to historia Amerykanki-muzułmanki. Zamieszkuje w bloku, w którym sąsiadami są osoby o bardzo różnych pochodzeniach rasowych. Mieszkańców prześladuje dziwaczna istota, która karmi się ksenofobią. [za: The Hollywood Reporter] Johnny Lin wyprodukuje film na podstawie scenariuszauwzględnionego w przeszłości na Czarnej Liście. Jest to historia dziewczynki porwanej w Wigilię przez złego elfa. Udaje jej się uciec i z pomocą dobrego elfa oraz rosyjskiego odkrywcy wyrusza z misją uratowania Świętego Mikołaja. [za: Deadline] Kathy Baker dołączyli do obsady filmu. Obraz będzie ekranizacją książki Gartha Steina wydanej w Polsce pod tytułem "Sztuka ścigania się w deszczu". Kiedy po ciężkiej chorobie umiera żona Denny'ego, teściowie chcą odebrać mu prawo do opieki nad córką, a jego kariera zawodowa i finanse są w opłakanym stanie, Enzo wspiera go, pociesza i doradza mu, jak umie. Jest tylko jeden problem: Enzo nie potrafi mówić, choć bardzo by tego chciał. Bo Enzo to... pies. Lecz pies nie byle jaki: inteligentny, pełen współczucia i pewien, że w następnym wcieleniu powróci na ziemię jako człowiek. [za: Deadline] Kunal Nayyar znaleźli się w obsadzie komedii obyczajowej. Bohaterem filmu jest 12-letni technologiczny geniusz, który, przygotowując szkolny eksperyment, nawiązuje telepatyczne połączenie ze swoim psem, Henrym. Dzięki temu chłopiec i pies jeszcze bardziej zacieśnią swoją przyjaźń, stawiając wspólnie czoła rodzinnym i szkolnym problemom. [za: The Hollywood Reporter] Drake Doremus nakręci melodramat dla koreańskiego studia CJ Entertainment. Projekt nosi tytułi jest historią mężczyzny, który 25 lat po śmierci żony wciąż mieszka samotnie na Islandii. Pewnego dnia w jego życie wkracza młody mężczyzna, tajemniczo powiązany z przeszłością bohatera. Między mężczyznami nawiązuje się skomplikowana relacja, która sprawi, że zaczną kwestionować swoje tożsamości i wydarzenia z przeszłości. [za: Deadline] John Williams szykuje animację inspirowaną postaciami z rymowanek o Babci Gąsce. Będzie to komedia akcji o poszukiwaniu legendarnych złotych jaj. [za: Deadline] George Gallo szykuje się do wyreżyserowania thrillera. Będzie to opowieść o włamaniu się zwolenników zaostrzenia przepisów antyemigracyjnych do domu rodziny persko-żydowskie. [za: Deadline]