BIULETYN: "Piotruś Królik 2" w kinach w 2020 roku

Sony zapowiada, że kontynuacja familijnej produkcjitrafi do kin w lutym 2020 roku. Za kamerą stanie reżyser oryginału Will Gluck . [za: Deadline]Sony zakupiło prawa do historii życia najsłynniejszego w ostatnich latach włoskiego egzorcysty, ojca Gabriele Amorthego. Jego doświadczenia mają stać się podstawą cyklu horrorów. [za: Deadline] Simon Stone napisze scenariusz i wyreżyseruje film na podstawie książki. Jest to historia Anny, która wraz z sześcioletnim dzieckiem ucieka od niewiernego męża. Ten podąża jej śladem, ścigając ją od Alaski aż po Maine. Tam kobieta zaszywa się w motelu. Im dłużej jednak w nim przebywa, tym mniej zwyczajnymi wydają się jej pozostali goście. Jej mąż zmienia jej świat w sposób, który przekracza jej wyobrażenie. [za: Deadline] Austin Stowell zagra u boku Haley Bennett w filmie. Wcieli się w męża zwyczajnej kobiety. Odkrywa on, że jego partnerka cierpi na "pica" - niekontrolowany popęd do połykania przedmiotów, których normalnie się nie je. [za: Deadline] Greg Berlanti wyprodukuje serial na podstawie książki. Jest to powieść przygodowa rozgrywająca się w XVII wieku. Jej bohaterem jest biseksualny młody angielski lord, który, wraz ze swoim mieszanym rasowy przyjacielem (w którym jest zakochany) i jego siostrą, wyrusza w podróż pełną przygód po Europie. [za: Variety] J.J. Abrams i reżyser Julius Avery będą kontynuować swoją współpracę. Panowie planują tajemniczy projekt, który ma być rewizjonistyczną wersją kina o superbohaterach. Avery całość wyreżyseruje, a Abrams będzie producentem. Scenariusz napisał Daniel Casey . [za: The Hollywood Reporter] Wunmi Mosaku dołączyła do obsady serialu. Będzie to ekranizacja powieści Matta Ruffa, której bohaterem jest 25-letni Atticus Black. Kiedy bez śladu znika jego ojciec, Atticus, jego wuj George i przyjaciółka Letitia rozpoczynają wyprawę przez amerykańskie stany lat 50. ubiegłego wieku, w których funkcjonują Prawa Jima Crowa (ograniczały one prawa obywatelskie byłych niewolników i zostały wprowadzone po wojnie secesyjnej). Trójka bohaterów musi zmagać się nie tylko z rasizmem białych ale również z mrocznymi siłami zrodzonymi z taniego wydania prozy Lovecrafta. [za: Deadline]Sitcomzostanie wskrzeszony. Serial, który skasowała stacja ABC, ma teraz być realizowany dla telewizji FOX. Tim Allen z całą pewnością powróci jako Mike Baxter, jednak część obsady prawdopodobnie będzie musiała zostać zmieniona ze względu na nowe zobowiązaniach dotychczasowych aktorów i aktorek serialu. [za: Deadline] Jenna Dewan zagra główną rolę w muzycznej komedii romantycznej. Za kamerą stanie Andy Fickman . Jest to historia kobiety, która godzi się zostać żoną nielegalnego imigranta, by ten mógł spełnić swoje marzenie zostania gwiazdą na Broadwayu. [za: Variety] Lewis Pullman dołączyli do obsady serialuplatformy Hulu. Jest to ekranizacja słynnego "Paragrafu 22". [za: Deadline] Nina Toussaint White zostali gwiazdami serialu platformy Amazon. Jest to historia rodziny Lawrence'a Hatfielda, który stworzył technologię umożliwiającą ludziom poprzez wszczepione do mózgu implanty na natychmiastowe dzielenie się emocjami i wspomnieniami. Technologia, zwana The Feed, jest wielkim sukcesem. Kiedy jednak użytkownicy zamieniają się w maniakalnych zabójców, rodzina staje w obliczu problemu powstrzymania potwora, które pomogli stworzyć... [za: Deadline]dobiega końca. Netflix planuje, że po czwartym sezonie, którego premiera będzie miała miejsce 30 maja, powstanie film zamykający historię bohaterki. [za: Deadline] Issa Rae dołączyła do obsady komedii. Jest to opowieść o kobiecie, która otrzymuje szansę ponownego przeżycia okresu, kiedy była beztroską nastolatką. [za: Deadline]Ben Lustig i Jake Thornton napiszą scenariusz ekranizacji książki dla dzieci "The Night Knights". Tytułowi rycerze to obrońcy dziecięcych sypialni. Sprawiają, by potwory nie dostawały się do nich i nie straszyły zasypiających maluchów. [za: Deadline]Natalie Morales, Mira Sorvino i Steve Howey dołączyli do obsady komedii "Stuber". Będzie to opowieść o zdeterminowanym detektywie, który podczas jednej z akcji zmuszony jest przejąć samochód wraz z kierowcą o imieniu Stu. Teraz, próbując zamknąć sprawę, wciąga biednego Stu w coraz większe kłopoty i w coraz bardziej absurdalne sytuacje. [za: Deadline]