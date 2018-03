BIULETYN: "Podróżnicy" dostają trzeci sezon

Netflix zamawia trzeci sezon serialu. [za: Deadline] Austin Stoker dołączył do obsady filmu Roba Zombiego . Obraz stanowi kontynuację. [za: Instagram]James Graham zamieni swoją sztukę teatralnąw serial telewizyjny. Fabuła opowiada o tym, jak to na początku tego wieku Charles Ingram oszustwem zdobył główną nagrodę w brytyjskiej wersji. [za: Deadline] Noel Clarke dołączył do obsady filmu, w którym zagra policjanta. Gwiazdą obrazu jest Sam Claflin , który wcieli się w postać byłego skazańca chcącego odzyskać rodzinę. Niestety, człowiek, który zniszczył mu życie ( Timothy Spall ), wciąż ma go na celowniku. Bohater zostaje uwikłany w intrygę na najwyższych szczeblach władzy, polityki oraz świata finansów. [za: Variety]Rashid Johnson został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Główną rolę zagra młoda gwiazda Ashton Sanders . Obraz będzie ekranizacją książki Richarda Wrighta wydanej w Polsce pod tytułem "Syn swego kraju". Jest to historia czarnego chłopca, który mimo szansy otrzymanej od losu mimowolnie wkroczył na ścieżkę konfliktu z prawem. Mocno zarysowane dwa światy w jednym mieście: świat białych ludzi, czerpiących zyski z drugiego świata - getta Afroamerykanów. Akcja literackiego pierwowzoru rozgrywała się w latach 30. ubiegłego wieku. Film przeniesie ją do współczesnego Chicago. [za: Deadline] Chazz Palminteri znalazł się w obsadzie kryminału. Film opowiada prawdziwą historię drobnych kryminalistów z Rhode Island, którzy w 1975 roku zasłynęli próbą najbardziej śmiałego skoku w amerykańskiej historii - chcieli obrabować mafię na blisko 30 milionów dolarów. Annabella Sciorra zagra potężną przestępczynię w drugim sezonie serialu. Ma ona własne plany wobec Harlemu, co sprawi, że stanie się wrogiem głównego bohatera. [za: Deadline] Kenneth Edmonds , znany lepiej jako Babyface, będzie producentem serialu opowiadającego o muzycznej scenie Nowego Jorku lat 90. Fabuła ma być inspirowana karierą autora piosenek i producenta Damona Sharpe'a. [za: Deadline] DeWanda Wise nie wystąpi w filmie. Aktorka musiała opuścić obsadę, ponieważ w tym samym czasie kręcony będzie 2. sezon serialu Netfliksa, w którym gra jedną z głównych ról. [za: Deadline]