BIULETYN: "Power" z 6. sezonem, Swinton u twórcy "Wujka Boonmee"

Stacja Starz zamawia szósty sezon serialu. Premierowy odcinek wyreżyseruje 50 Cent . [za: Deadline] Tilda Swinton dołączyła do obsady filmu, który wyreżyseruje Apichatpong Weerasethakul . Będzie to pierwszy obraz reżysera kręcony poza Tajlandią. Zdjęcia planowane są na rok 2019. Obraz opowiadać będzie o burzliwych latach 70. i 80. w Kolumbii, kiedy to każde wyjście z domu było rosyjską ruletką - nigdy nie wiadomo było, czy ktoś nie będzie strzelał, podkładał bomby itp. [za: Screen Daily] Mira Nair wyreżyseruje dla BBC serial. Będzie to ekranizacja powieści Vikrama Setha opowiadającej o młodej kobiecie poszukującej miłości i własnej tożsamości żyjąc w Indiach, które właśnie uzyskały niepodległość. Scenariusz ośmioodcinkowego serialu przygotował Andrew Davies. [za: Deadline] Thomas Lennon zagra główną rolę w komediowym serialu. To historia prezentera lokalnej telewizji, który miał ciepłą posadkę zapowiadając prognozę pogody. Pewnego dnia zostaje zwolniony i odkrywa, że bycie białym, uroczym mężczyzną nie zapewni mu sukcesu w życiu. Będąc pod ścianą decyduje się przyjąć pracę w hiszpańskiej stacji telewizyjnej. [za: Deadline] Will Sasso dołączył do obsady filmu. Główny bohater ( Frank Grillo ) jest emerytowanym członkiem elitarnego oddziału jednostek specjalnych. Schwytany w pętli czasu, przeżywa wciąż ten sam dzień, który za każdym razem kończy się jego śmiercią. Jeśli chce się wyrwać z tego zaklętego kręgu, musi odnaleźć osoby odpowiedzialne za jego cierpienie i je powstrzymać. [za: Deadline] Ramon Rodriguez dołączył do disnejowskiego filmu. Jest to historia cierpiącego na amnezję goryla Ivana, który stanowi atrakcję centrum handlowego wraz z podstarzałą słonicą Stellą i psem-przybłędą imieniem Bob. Kiedy do tego minizoo dołączone zostaje młode słoniątko, szok sprawia, że Ivan odzyskuje pamięć. Bohater postanawia zorganizować ucieczkę, by uratować maluszka przed okrutnym losem, jaki był jego udziałem. [za: Deadline]Lionsgate zakupił prawa do ekranizacji książki Janie Hampton. Będzie to historia kobiet pomagających cywilom podczas niemieckich nalotów na angielskie miasta poprzez zapewnianie pierwszej pomocy, przenośnych kuchni, dzięki którym można było karmić osoby godzinami kryjące się w schronach i pomocy dzieciom, które odłączyły się od rodziców podczas bombardowań. [za: Variety]