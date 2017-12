BIULETYN: "Strzelec" z trzecim sezonem

USA Network zamawia trzeci sezon serialu. Będzie on on trzy odcinki dłuższy. [za: Deadline]Netflix zakupił scenariusz, którego autorami są Matthew K. Firpo i Ryan Firpo. Będzie to thriller SF rozgrywający się w niedalekiej przyszłości. Dwóch braci, mieszkańców faveli w Rio, zostaje zatrudnionych do przetransportowania pierwszego obdarzonego samoświadomością androida. [za: Deadline] Jules Willcox zagra główną rolę w niezależnym thrillerze akcji. Bedzie to remake norweskiego filmu. Za kamerą stanie John Hyams . [za: Deadline] Kevin Pollak zajmie się reżyserią niezależnej komedii. Jest to historia czwórki drugiego roku studiów, którzy odkrywają, że znajdują się na "liście luzerów" przygotowanej przez grupę popularnych studentek. Autorami scenariusza są Rickey Castleberry i Zimran Jacob. [za: Deadline]Aaron Swartz - haker i aktywista - doczeka się filmowej biografii. Projekt nosi tytuł, powstanie dla HBO Films, a wśród producentów jest Robert De Niro . Swartz w 2011 roku został oskarżony o wykradzeniem zbioru artykułów naukowych z bazy danych JSTOR. Był współzałożycielem organizacji: Demand Progress i Progressive Change Campaign Committee. 13 stycznia 2013 został znaleziony martwy w apartamencie na nowojorskim Brooklynie. Według lekarza sądowego popełnił on samobójstwo przez powieszenie. Jest uważany za męczennika w obronie dostępu do wiedzy. [za: Deadline] Pedro Pascal pojawi się w nowym filmie reżyserazatytułowanym. [za: Deadline] Shashi Kapoor , legenda indyjskiego kina, nie żyje. Aktor miał 79 lat. [za: Deadline]