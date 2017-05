BIULETYN: "Taken" z drugim sezonem i nowym prowadzącym

Stacja NBC zamówiła drugi sezon serialu. Będzie liczył 16 odcinków. Serial poprowadzi nowa osoba, bowiem Alex Cary. [za: Deadline] Ben Kingsley znaleźli się w obsadzie filmu. Będzie to historia dwóch detektywów, którzy zajmują się sprawą serii zaginięć osób w Nowym Jorku. Ich śledztwo sprowadza ich do podziemi miasta i tajemnicy, która nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego. Pomysłodawcą fabuły jest Luc Besson . Reżyserią zajmie się Pål Øie . Zdjęcia kręcone będą w Budapeszcie i Brukseli. [za: Deadline]Rozpoczęły się zdjęcia do filmu stacji Lifetime. W obsadzie są: Alana Boden Deirdre Lovejoy . Film opowie o kulisach porwania 14-letniej Smart w 2002 roku. [za: Deadline] Benedict Samuel dołączyli do obsady survivalowego horroru studia Blumhouse. Szczegóły fabuły nie są znane. [za: Deadline]Hulu zamawia serial na podstawie książki Michaela Hassana. Będzie to opowieść o dorastaniu trzech chłopców mieszkających na przedmieściach rozgrywająca się na trzech różnych planach czasowych. [za: Variety]Fox 2000 szykuje film wojenny pod tytułem. Opowie on o kulisach obrony Bastogne w 1944 roku, jednym z najważniejszych epizodów alianckiej ofensywy w Ardenach. Podstawę scenariusza będzie stanowić książka George'a Koskimakiego "The Battered Bastards of Bastogne". [za: Variety] Lyne Renée dołączyli do obsady 8-odcinkowego serialu, którego gwiazdą jest Mark Strong . Akcja produkcji będzie rozgrywać się w Wielkiej Brytanii, USA, Iranie, Libanie i Francji. To portret brutalnej rzeczywistości świata szpiegów. Strong wcieli się w Maksa Eastona, mężczyznę rozdartego między swoją przeszłością a teraźniejszością. Max jest byłym szpiegiem, który wraca do akcji, by pomścić śmierć syna. Niechcący trafia w sam środek spisku, mającego na celu wywołanie chaosu na Bliskim Wschodzie. [za: Variety]