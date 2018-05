BIULETYN: "The Expanse" uratowane przez Amazon?

Czwarty sezon serialumoże powstać. Właśnie prowadzone są w tej sprawie rozmowy. Nowym domem serialu miałby zostać Amazon. [za: Deadline] Felicity Huffman zakupiła prawa do ekranizacji książkii zamierza wyprodukować na jej podstawie serial. Jest to historia 20-letniego naukowca i kobieciarza, który trafi do świata nowojorskich kryminalistów. [za: Deadline]Warner Bros. nakręci film, którego bohaterem będzie Max Kenner, twórca programu organizującego kluby dyskusyjne w więzieniach. O programie zrobiło się głośno w 2015 roku, kiedy drużyna więzienna wzięła udział w konkursie i pokonała drużynę z Harvardu. [za: Deadline]Paramount Television przygotowuje serial-antologię. Będzie to historia znanych kobiet, których nekrologii nie zostały umieszczone na stronach "The New York Post". Sezon ma liczyć 10 odcinków, każdy opowie o innej kobiecie. Kobiety będą też reżyserkami i autorkami scenariuszy. [za: Deadline]Tomorrow Studios zakupiło prawa do ekranizacji książki biograficznej. Zgodnie z tytułem będzie to biografia Janet Auchincloss i jej dwóch córek. [za: Deadline] Cheyenne Jackson dołączył do obsady, czyli cyklu filmów stacji Disney Channel w Polsce znanych jako. Wcieli się w postać Hadesa. [za: Deadline] Michael B. Jordan użyczy głosu głównemu bohaterowi serialu animowanego. Jest to opowieść o Ziemi z przyszłości, kiedy to ludzkość toczy między sobą wojnę kulturową. Główny bohater będzie uczestnikiem tajnego programu szkolącego ludzi do pilotowania mechami. [za: Deadline]Nie będzie drugiego sezonu serialu komediowego. Stacja FOX była skłonna dać zielone światło, ale jedynie pod warunkiem, że producent serialu Will Ferrell wystąpi w pierwszym odcinku drugiego sezonu. Ten wyraził zgodę na gościnny występ, ale nie chciał zadeklarować, że wystąpi akurat w pierwszym odcinku sezonu. [za: Deadline]