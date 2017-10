BIULETYN: "The Good Doctor" z dodatkowymi odcinkami

Stacja ABC zadowolona jest z wyników nowego serialu. Dlatego też postanowiła zlecić produkcję dodatkowych odcinków pierwszego sezonu. W ten sposób w sumie powstanie 18 odcinków. [za: Deadline] Viola Davis wyprodukuje serial komediowy "Black Don't Crack". Jest to historia dawnych przyjaciółek ze studiów, które po latach odnawiają znajomość. [za: Deadline] Liz Hannah została wybrana na stanowisko scenarzystki filmu. Fabuła oparta jest na artykule z Politico, w którym opisano to, jak po ataku z 11 września prezydent USA został przeniesiony do samolotu, który natychmiast znalazł się w powietrzu. Artykuł opowiada o tym, co działo się na pokładzie samolotu i jak na wydarzenia reagowali jego pasażerowie (których w sumie było 65). [za: Deadline] Matt Reeves będzie jednym z producentów nowego serialu policyjnego stacji FOX zatytułowanego. Będzie to historia nowojorskiej policjantki, która razem ze swoją dziewczyną przenosi się do Dallas, gdzie ma przejąć dowództwo nad grupą detektywów. Kobieta i jej dziewczyna znajdą się w środowisku znacznie bardziej konserwatywnym... [za: Deadline] Don McManus zagra Davida Addingtona, prawą rękę Dicka Cheneya w filmie, który reżyseruje Adam McKay. W roli Cheneya wystąpi Christian Bale. [za: Deadline] Alyssa Milano będzie w najbliższym czasie bardzo zapracowaną kobietą. Wyprodukuje i zagra samą siebie w sitcomie dla stacji Lifetime, zostanie na dłużej w serialu Netfliksa, choć miała być tylko gościem w odcinku pilotowym, i pracuje nad serialową ekranizacją własnego komiksu, która powstaje dla CW. [za: Deadline] Chris Coy dołączyli do obsady filmu. Jest to historia Camerona Todda Willinghama, biednego, niewykształconego fana heavy metalu, który ma słabość do agresji i kryminalną przeszłość. Oskarżony o potrójne morderstwo, gdy trójka jego dzieci ginie w pożarze, Willingham trafia na 12 lat do celi śmierci. [za: Deadline] Connie Britton zagra jedną z głównych ról w nowym serialu Ryana Murphy'ego . Serial będzie opowiadać o dramatycznych akcjach ratunkowych, w jakich uczestniczą policjanci, medycy i strażacy. [za: Deadline] Myko Olivier został gwiazdą serialu komediowego stacji Freeform pod tytułem. Będzie to historia grupy przyjaciół ze studiów, którzy spotykają się po latach, by przeżyć wspólnie jedną szaloną noc. [za: Deadline]Jeszcze przed premierą szóstego sezonu stacja TNT ogłosiła, że nie będzie kolejnych odsłon serialu. [za: Deadline]Amazon przejął serial gwiazdach oper mydlanych osadzony w latach 80. Projekt inspirowany jest doświadczeniami Johna Stamosa , który jest jednym z producentów całości. [za: Deadline]Paramount zakupiło pomysł na film od Bragiego Schuta . Szczegóły projektu trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jednak, że fabuła inspirowana będzie Highway of Tears. Jest to ponad 700-kilometrowy odcinek autostrady 16 przecinający Kanadę, na którym na przestrzeni ostatnich czterech dekad doszło do serii niewyjaśnionych do dziś morderstw lub zaginięć kobiet. Głównym bohaterem będzie kierowca ciężarówki, na którego drodze stanie seryjny zabójca. [za: The Hollywood Reporter] Oscar Jaenada dołączył do obsady widowiska SF. Jest to ekranizacja powieści Patricka Nessa. [za: The Hollywood Reporter] Dee Rees wyreżyseruje dramat. Film opowie o kulisach prowadzonej od 90 lat walki o dodanie do konstytucji Stanów Zjednoczonych poprawki o równym traktowaniu ze względu na płeć. Po raz pierwszy została przedstawiona w 1923 roku, lecz dopiero w 1972 roku została zatwierdzona przez obie izby Kongresu. Fabuła filmu skupi się na krytycznym roku 1973, kiedy to najpierw wydawało się, że poszczególne stany w ekspresowym tempie dokonają ratyfikacji decyzji Kongresu, po czym nastąpił gwałtowny zwrot i część stanów wycofała swoje wcześniejsze poparcie. Ostatecznie poprawka do dziś nie została wpisana do Konstytucji. [za: The Hollywood Reporter] Idris Elba wyprodukuje i zagra główną rolę w serialu komediowym stacji Sky. Będzie to opowieść o rodzinie emigrantów z Sierra Leone, którzy przeprowadzają się w latach 80. do Londynu. Fabuła ma być luźno inspirowana dzieciństwem Elby . [za: Variety]