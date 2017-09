BIULETYN: "Transformers: Titans Return". Winslet i Pike Muminkami

W sieci pojawiły się grafiki z serialu animowanego. [za: Latino Review] Justin Lin nakręci film o banku prowadzonym przez chińskich emigrantów, który był jedyną finansową instytucją z kryminalnymi zarzutami po kryzysie finansowym z 2008 roku. Fabuła inspirowana będzie dokumentem. [za: Deadline] Walton Goggins zagra główną rolę w filmie. Wcieli się w charyzmatycznego pastora, który przekona swoich wiernych, by dali ekstremalny dowód swojego oddania Bogu. [za: Deadline] Garret Dillahunt zagra jedną z ważniejszych postaci w serialu. Wcieli się w badacza mutantów, którego cele i motywy nie są do końca jasne. [za: Deadline] Brittany S. Hall dołączyła do obsady komedii romantycznej, gdzie zagra jedną z przyjaciółek głównej bohaterki. [za: Deadline]Isabel Arraiza pojawi się na planie filmu, którego gwiazdą jest Jason Sudeikis . Jest to opowieść o oszuście, który zostaje informatorem FBI podczas wojny z gangami narkotykowymi. [za: Deadline]Imponującą obsadę gromadzi serial animowany, czyli nowa opowieść o Muminkach. Do Alicii Vikander dołączyli właśnie: Rosamund Pike Richard Ayoade . Reżyseruje Steve Box ("Wallace i Gromit: Klątwa królika"). [za: The Hollywood Reporter]Rob Riggle dołączył do obsady komedii "Night School". Bohaterami filmu jest grupa osób zmuszona do uczęszczania do liceum wieczorowego dla dorosłych, by w końcu zdali egzamin maturalny. [za: Variety]AMC zapowiada realizację serialu "They Cant Kill Us All". Opowie o kulisach narodzin ruchu Black Lives Matter i rasizmie w Stanach Zjednoczonych w świetle wydarzeń w Ferguson, Cleveland i Baltimore. [za: Deadline]