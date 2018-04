BIULETYN: "Tu i teraz", "Kim Kolwiek", "The Purge"

HBO kasuje serialpo pierwszym sezonie. [za: Deadline]Piosenkarka Halsey zagra w filmie muzycznym produkcji Sony Pictures. Fabuła ma być luźno inspirowana jej własnymi doświadczeniami. [za: Deadline] Dennis Haysbert dołączył do religijnego obrazu inspirowanego prawdziwą historią. Projekt wcześniej znany jako "The Impossible" opowie historię Joyce Smith i jej 14-letniego syna. Chłopak wpadł do zamarzniętego jeziora. Po wydobyciu na ląd okazało się, że nie ma akcji serca. Chłopca uznano za zmarłego. Smith wierzyła jednak, że syn nie umrze i modliła się przy jego ciele, aż serce chłopca ponownie zaczęło bić po godzinie od wyłowienia chłopca. [za: Deadline} Niamh Algar zagrają główne role w produkowanym przez Michaela Fassbendera filmie. Jest to historia byłego boksera, który pracuje jako mięśniak dla przemytniczej rodziny, a jednocześnie musi opiekować się 5-letnim autystycznym synem. [za: Screen Daily] Michel Hazanavicius zajmie się reżyserią familijnego filmu fantasy". W obsadzie znajdą się: Omar Sy Bérénice Bejo . Jest to historia Djibiego, który zawsze na dobranoc opowiada bajki swojej córce i robi wszystko, by pozostać dla niej bohaterem. Pięć lat później dziewczynka zaczyna wkraczać w dorosłość i jej spojrzenie na ojca się zmienia. Już nie potrzebuje słuchać jego opowieści, tworzy własne, w których ojciec nie jest protagonistą. Djibi musi znaleźć sposób, by pozostać w bohaterem w oczach córki. [za: Deadline] Angela Workman przygotuje scenariusz filmuktórego producentem będzie Stephen Colbert . Będzie to biografia Nancy Dickerson, pionierki dziennikarstwa, pierwszej kobiety, która była prowadzącą wieczornych wiadomości w głównej stacji telewizyjnej. [za: Deadline]CBS Entertainment zakupiło prawa do ekranizacji książki nonfiction. Na jej podstawie powstanie film biograficzny o premier Izraela w latach 1969-74. [za: Deadline] William Baldwin dołączył do obsady serialuProjekt jest telewizyjnym spin-offem cyklu "Noc oczyszczenia". Powstaje dla USA Network i Syfy. [za: Deadline]Debiutantka Sadie Stanley zagra Kim Possible w aktorskiej wersji animacji Sean Giambrone z kolei wcieli się w postać Rona Stoppable'a. Projekt powstaje dla Disney Channel. [za: Deadline] Danny Pudi zagrają w serialu YouTube Red. Będzie to kumpelska komedia o baseballu. Jest to historia pochodzącego z Korei zawodnika, który trafia do drużyny Los Angeles, oraz jego tłumacza i opiekuna, który ma utemperować zachowanie sportowca. [za: Deadline] Claudia ODoherty dołączyli do obsady komedii. Jest to opowieść o obdarzonej nadprzyrodzonymi mocami instruktorce szkolącej przyszłych kierowców, która musi uratować córkę przed zakusami gwiazdy rocka, który planuje dziewczynę złożyć w ofierze Szatanowi. [za: Deadline]Scenarzyścizakupili prawa do ekranizacji książki. Jest to western opowiadający o 17-letniej Jesse Harney, która przebrana za chłopca przemierza Dziki Zachód w poszukiwaniu swojego brata-banity. Książka określana jest jako brutalny, epicki i liryczny western. [za: The Hollywood Reporter] Robert Patrick znaleźli się w obsadzie horroru. Jest to historia kobiety, która po utracie pracy i brutalnym zakończeniu dysfunkcjonalnego związku musi odpocząć. W tym celu wynajmuje dom na prowincji od staromodnego wdowca, który skrywa przed nią swoją psychopatyczną naturę. Wkrótce dwa dojdzie między nimi do wojny pokoleń, z dramatycznymi skutkami. [za: Variety]