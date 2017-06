BIULETYN: "Wonder Woman" zakazana. 11-latka przyjaciółką Czarnej Dziury

nie będzie pokazywana w Libanie. Decyzja spowodowana jest tym, że główną rolę gra Gal Gadot , która swego czasu służyła w armii Izraela. [za: Deadline] Holland Roden zagra główną rolę w serialu AmazonuZagra Bridget Cleary - przedsiębiorczą, rudowłosą kobietę, która żyje wraz z mężem w Irlandii w 1895 roku. Zajmuje się szyciem ubrań i sprzedażą jaj. Dzięki inteligencji, maszynie do szycia i samochodowi-chłodni prowadzi całkiem sprawny biznes zarabiając znacznie więcej pieniędzy od męża-robotnika. Pewnego dnia, kiedy znów postawiła się mężowi, ten publicznie oskarża ją, że nie jest prawdziwą Bridget Cleary, lecz elfim podmieńcem. [za: Deadline] Odette Annable zagra główny czarny charakter w trzecim sezonie serialu. Wcieli się w Reign. [za: Deadline]Fox Animation zrealizuje film pod tytułem. Będzie to ekranizacja książki Michelle Cuevas o 11-letniej Stelli, której przyjacielem jest mała Czarna Dziura. [za: Deadline]Cinemax skasował serialpo pierwszym sezonie. [za: Deadline] Martin Sensmeier dołączył do obsady filmu. Jest to biografia Montforda Johnsona. [za: Deadline] Lydia Hearst zagra w niezależnym thrillerze. Zagra jedną z porywaczek Roberta Stone'a. Ten jednak nie zamierza się poddawać i zaczyna podjazdową wojnę psychologiczną z tym, którzy go przetrzymują. [za: Deadline] Gabrielle Union wyprodukuje i zagra jedną z głównych ról w filmie. Zagra kobietę próbującą obronić najbliższych po tym, jak do jej domu wdarli się bandyci. [za: Deadline] Miles Gaston Villanueva zagra Lyle'a Menendeza w serialu. [za: Deadline]