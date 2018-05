BIULETYN: "Zagubieni w kosmosie" z drugim sezonem

Netflix zamawia drugi sezon serialu SF. [za: Deadline]Zmarła Margot Kidder . Aktorka znana była z roli Lois Lane w cyklu kinowych widowiskz przełomu lat 70. i 80. [za: Deadline] Guillermo del Toro wyprodukuje dla platformy Netflix horrorowy serial-antologię. Każdy odcinek ma wyreżyserować zdobywca Oscara. Historie mają być jednocześnie przerażające i wyrafinowane. [za: Deadline] Hannah Kasulka znaleźli się w obsadzie niezależnej komedii zatytułowanej. Będzie to historia brata i siostry, którzy są naciągaczami. Właśnie próbują oszukać pogrążonego w żałobie miliardera i przekonać go, że mogą - za odpowiednią zapłatą - umożliwić mu bezpośredni kontakt z Bogiem. Obraz reżyseruje według własnego scenariusza Scott Brignac. [za: Deadline] Gerard Johnson został wybrany na stanowisko reżysera kryminału. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo, że będzie to historia trójki mieszkańców Pittsburgha, których losy splotą się w serii tragicznych wydarzeń. Całość ma być inspirowana faktami. [za: Variety] Jennifer Love Hewitt dołączyła do obsady serialu. W drugim sezonie będzie miała jedną z głównych ról po tym, jak z gry w serialu zrezygnowała Connie Britton Hewitt zagra siostrę Bucka ( Oliver Stark ). [za: The Wrap]Kanał Sundance TV rezygnuje z serialu. Trzeci sezon, który zakończył się 11 kwietnia, będzie więc ostatnim. [za: Deadline]