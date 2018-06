BIULETYN: 10 odcinków 4. sezonu "Lucyfera"

Czwarty sezonbędzie liczył tylko 10 odcinków. Tak poinformowali twórcy serialu. [za: Screen Rant] Stephen Merchant dołączył do obsady. Zagra gestapowca, kapitana Deertza. [za: Instagram] Xavier Samuel zagra jedną z ważniejszych ról drugoplanowych w serialu. Wcieli się w seryjnego zabójcę o niezwykle magnetycznej osobowości, która pozwalał mu usypiać czujność jego ofiar. [za: Deadline]Hulu zamawia serialo femme fatale pozostawionej na pewną śmierć, która jednak przeżyła i teraz postanawia się zemścić. Projekt wyreżyseruje Jonathan Van Tulleken według scenariusza Josha Corbina. [za: Deadline]Scenarzysta Joe Robert Cole zadebiutuje jako reżyser. Jego pierwszy projekt -- powstanie dla Netfliksa. Film będzie się składał z trzech równolegle prowadzonych wątków opowiadających o pierwszym dniu w więzieniu młodego kryminalisty, dniach poprzedzających uwięzienie oraz o jego dzieciństwie. [za: The Hollywood Reporter] Holt McCallany znaleźli się w obsadzie filmu. Będzie to czarna komedia mafijna. Opowie o właścicielu baru i pięciu jego stałych klientach, którzy zmówią się, by zabić jednego ze swoich i w ten sposób uratować bar przed zamknięciem. [za: Deadline] Tom Hollander dołączył do obsady serialu. Jest to spin-off, którego bohaterem będzie znany z tego serialu Julien Baptiste ( Tchéky Karyo ). [za: Deadline]