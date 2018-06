BIULETYN: 2 . sezon "Terroru"

AMC zamawia drugi sezon serialu-antologii. Tym razem będzie to historia widma nawiedzającego wspólnotę Amerykanów japońskiego pochodzenia podczas II wojny światowej. Twórcami będą Alexander Woo i Max Borenstein. [za: Variety]W sieci pojawił się plakat filmu Roba Zombiego "3 from Hell". [za: Instagram]Stacja Lifetime zamawia trzy filmy na podstawie powieści Jane Green. Pierwszym projektem jest, w Polsce wydane pod tytułem "Kuszenie losu". Główną rolę zagra Alyssa Milano , a partnerować jej będą Steve Kazee Zane Holtz . Kiedy Gabby poznała Elliotta, wiedziała, że to mężczyzna dla niej. Przez dwadzieścia lat małżeństwa nigdy nie wątpiła w miłość do niego – nawet gdy nie chciał jej dać jedynej rzeczy, na której nadal najbardziej jej zależy. Teraz ich dwie córki dorastają i Gabby czuje, że czas i młodość przemijają. Po raz pierwszy w życiu ogarnia ją niepokój. I wtedy spotyka Matta... Pozostałe dwa projekty to:(Czysty przypadek") i. [za: Deadline] Adrian Pasdar , gwiazda, twierdzi, że w przygotowaniu jest reboot serialu.uważany jest za serial, który wyprzedził swoją epokę. Telewidzowie nie byli na niego gotowi i stacja FOX skasowała go po emisji czterech odcinków. W całości został pokazany w USA dopiero w 2002 roku. [za: TV Line]Powieść Shari Lapeñyzostanie zekranizowana jako serial. W Polsce książka została wydana pod tytułem "Para zza ściany". Anne i Marco Conti zdają się mieć wszystko – odwzajemnianą miłość, cudowny dom i śliczne dziecko, Corę. Ale pewnej nocy, kiedy przebywają na kolacji u sąsiadów, maleńka Cora znika z ich domu. Podejrzenia natychmiast skupiają się na rodzicach. Prawda o porwaniu niemowlęcia jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. W domu odgrodzonym od świata stopniowo wychodzi na jaw, co się naprawdę wydarzyło. Dzień po dniu wychodzą na światło dzienne kolejne wstrząsające tajemnice... [za: Deadline]Apple rozpoczyna współpracę z francuskim gigantem medialny Canal+. Pierwszy projektem będzie serial "Calls". Projekt składać się będzie z krótkich odcinków, w których nacisk położony zostanie na to, co odbiorcy będą słyszeć, a strona wizualna będzie ograniczona do minimum. [za: Deadline]Obsadzono role dzieci w filmie. Role otrzymali: Jeté Laurence (jako Ellie), Hugo Lavoie i Lucas Lavoie (jako Gage). [za: EW]