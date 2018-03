BIULETYN: 4. sezon "Magików" i plakat "Hana Solo"

Stacja Syfy zamawia czwarty sezon serialu. Będzie się składał z 13 odcinków. [za: Deadline] Joey King zagrają główne role w nowym paranormalnym serialu policyjnym stacji CW King zagra policjantkę, która niezbyt sprawdza się w zawodzie. Wszystko zmienia się, kiedy jej brat ( Stroma ) - też policjant - ginie. Jego duch nawiedza jej, pomagając jej rozwiązywać zagadki kryminalne zarówno wśród żywych jak i martwych. [za: Deadline] Lars Jacobson przygotuje dla studia Universal scenariusz komedii kryminalnej. Fabuła inspirowana będzie prawdziwą historią Gordona Williamsa i pierwszego czarnoskórego policyjnego detektywa w Atlancie JD Hudsona. W przeddzień walki Muhammada Alego Williams zorganizował imprezę, na której znalazło się wielu z najgroźniejszych amerykańskich gangsterów. Wszyscy oni zostali napadnięci. Złodzieje ukradli ponad milion dolarów, co do dziś pozostaje największym skokiem w historii stanu Georgia. [za: Deadline] James Roday zagra jedną z głównych ról serialu stacji ABC. Jest to opowieść o grupie przyjaciół, którzy z różnych powodów w życiu utknęli w martwym punkcie. [za: Deadline]T.I. zagra jedną z głównych ról oraz wyprodukuje dramat muzycznym. Opowiadać będzie o członkiniach żeńskiej grupy działającej w niedofinansowanym liceum w Los Angeles. [za: Deadline]Netflix zamawia animowany serial oparty na cyklu. Jest to komediowa opowieść o grupie 13-latków z przedmieści, którzy żyją w domku na drzewie, grają w gry wideo, obżerają się cukierkami i walczą z zombie, które przetrwały apokalipsę. [za: Deadline]Oto japoński plakat filmu. [za: Heroic Hollywood] Jeff Franklin nie jest już prowadzącym serialu. To wynik skarg, jakie na niego zgłosili członkowie zespołu scenarzystów. [za: Variety] Iain Armitage wystąpią w drugim sezonie serialu Vanessa Taylor została zatrudniona do napisania scenariusza filmu. Będzie to ekranizacja powieści J.D. Vance'a, którą wyreżyseruje Ron Howard. Film opowie o ciężkiej doli klasy robotniczej zamieszkującej tzw. pas rdzy (obszar Stanów Zjednoczonych, w czasach prosperity zwany pasem stali za sprawą prężniej rozwijającego się przemysłu ciężkiego, kiedy ten jednak zaczął podupadać, region stał się synonimem biedy i rozpadu). Będzie to historia walki jednostki o wydobycie się z biedy w świecie, w którym dominuje ubóstwo, nierówność społeczna i narkotyki. Sam Vance dorastał w Ohio i Kentucky. Służył w piechocie morskiej. Dzięki wpływom babki zdołał zdobyć wyższe wykształcenie. Obecnie współpracuje jako komentator polityczny z CNN. [za: Deadline] Dwain Murphy zagra Larry'ego Trainora znanego też jako Negative Man w serialuBohater jest członkiem Doom Patrol. [za: Comic Book Movie]