BIULETYN: Amazon ekranizuje komiksy

Amazon Studios szykuje dwa seriale dramatyczne inspirowane komiksami Jonathana Hickmana. Pierwszym będzie, który jest postapokaliptycznym westernem z Ameryką podzieloną na siedem walczących ze sobą regionów. Drugim będzie serial sfo parze prowadzącej instytut, w którym ludzie mogą genetycznych i biomechanicznych modyfikacji swoich ciał. [za: Deadline] Karl Glusman dołączył do obsady filmu Babaka Anvariego . Gwiazdą obrazu jest Armie Hammer , który wcieli się w barmana z Nowego Orleanu. Jego życie wywraca się do góry nogami, kiedy zdecydował się odebrać pozostawiony przez kogoś telefon... [za: Deadline] Lee Daniels został producentem wykonawczym filmu Christine Crokos . Jest to historia córki alfonsa, która po jego śmierci musi przejąć opiekę nad matką i jej dziewczyną, które pracowały dla ojca jako prostytutki. [za: The Hollywood Reporter] Lonnie Chavis zagra jedną z głównych ról w niezależnym dramacie Jasona Wilesa . Jest to historia przyjaźni Sunny'ego i 11-letniego Seana, która nawiązała się po śmierci ojca Seana. [za: The Hollywood Reporte]Netflix zakupił prawa do ekranizacji nieopublikowanej jeszcze książki Cambrii Brockman. Jest to historia szóstki studentów elitarnego uniwersytetu w Nowej Anglii. Pewnego dnia jedno z nich zostaje zamordowane... [za: Deadline]Platforma streamingowa CBS All Access zamawia miniserial, który opowie o najważniejszych bokserskich walkach Muhammada Alego. Jednym z producentów jest Morgan Freeman. [za: Deadline]Amazon Studios wyprodukuje film, którego bohaterem będzie Bass Reeves (1838-1910). Był on pierwszym czarnoskórym mężczyzną, który został szeryfem federalnym Stanów Zjednoczonych. [za: Deadline] Emma Hamilton zagra jedną z głównych ról w niezależnym filmie. Jest to historia małżeństwa prowadzącego nudne życie na przedmieściach. Wszystko zmienia się, kiedy wprowadzają się nowi sąsiedzi. Konflikt, strach, wstyd zatrują związek szczęśliwej pary. [za: Deadline] Wendi McLendon Covey dołączyła do obsady filmu. Jest to męska wersja filmu z Melem Gibsonem . [za: Deadline] Neal H. Moritz zakupili prawa do ekranizacji książki Liz Moore (która przygotuje też scenariusz). Jest to opowieść o dwóch siostrach z Filadelfii. Jedna jest narkomanką i właśnie zaginęła. Drugą jest policjantka, która postanawia odszukać siostrę. [za: Deadline]