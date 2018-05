BIULETYN: Amerykanie przerobią izraelską komedię

Producent cyklu Samuel Hadida zakupił prawa do ekranizacji izraelskiej komedii. Będzie to historia trzech żołnierzy, członków zespołu wojskowego, którzy budzą się i odkrywają, że armia amerykańska wycofała się z Iraku zapominając zabrać ich ze sobą, a koncert, który mieli dać, to przykrywka dla gigantycznej operacji przemytu narkotykowego. [za: Variety] Philippa Goslett napisze scenariusz filmu. Będzie to historia prawdziwej wyprawy zorganizowanej przez trzy Angielki w Himalaje i niebezpieczny region Zanskar. Do wyprawy doszło w 1958 roku. [za: Screen Daily] Fernanda Torres zagra jedną z głównych ról w nowym filmie Fernanda Coimbry . Jest to historia małżeństwa, ona pochodzi z ważnej ale spłukanej rodziny, on jest gangsterem. Wspólnie wymyślają plan zabicia wuja mężczyzny, by przejąć część nielegalnego rynku hazardowego Rio de Janeiro. [za: Variety] Adam Smith wyreżyseruje film biograficzny, którego bohaterem będzie Richard Kylea Cowie lepiej znany jako Wiley - raper i producent muzyczny, nazywany ojcem chrzestnym grime'u. [za: Variety]