BIULETYN: Amerykanie robią remake "Babysitting"

Amerykanie szykują, remake francuskiej komedii pod tym samym tytułem, która do Polski trafiła jako(1/2 w polskim tytule to efekt tego, że sequel trafił do nas przed oryginałem). Obraz wyreżyseruje Iain Morris . [za: Deadline] Shana Feste zajmie się przygotowaniem scenariusza i wyreżyseruje serial. Opowie on o romansie Eleanor Roosevelt, żony 32. prezydenta Stanów Zjednoczonych, i dziennikarki Loreny Hickok. [za: Deadline] Peyton List dołączyła do obsady musicalu. Jest to remake. [za: Deadline] Anthony Edwards zagra sędziego w procesie braci Menendez oskarżonych o zamordowanie rodziców. A wszystko to na potrzeby serialu. [za: Deadline] Charlotte Best zagrali główne role w. Jest to historia mężczyzny w związku ze starszą gwiazdą filmową. Prowadzi bezpieczną egzystencję. Zmieni się to, kiedy dowie się o śmierci brata-bliźniaka. Wyruszy w podróż, a po drodze spotka młodą kobietę, wplącze się w tarapaty i znajdzie się w posiadłości, w której znajduje się Fontanna Wiecznej Młodości. [za: Variety]Młodziutka aktorka Alyvia Alyn Lind dołączyła do obsady. Jest to remake komedii. [za: Deadline] Iqbal Theba znalazł się w obsadzie filmuopowiadającego o nielegalnych emigrantach pracujących w restauracji w Los Angeles. [za: Deadline] Amber Benson zagra w horrorze. Wcieli się w lesbijkę, która wykłada antropologię na jednej z uczelni. Kiedy w tajemniczych okolicznościach znika jej studentka, postanawia rozpocząć prywatne śledztwo. [za: Slash Film]