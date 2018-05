BIULETYN: Będzie 6. sezon "The 100". Koniec "Transparent"

Zaledwie po dwóch odcinkach piątego sezonu stacja The CW zamawia szósty sezon serialu. [za: Deadline]Powstanie kinowa wersja japońskiego serialu animowanego. Będzie to film aktorski, do którego scenariusz przygotuje Ellen Shanman. Akcja filmu rozgrywać się będzie w futurystycznym mieście Stern Bild. Zawodowi herosi walczą w nim z przestępcami na potrzeby popularnego programu telewizyjnego. Tiger jest superbohaterskim weteranem, którego miejsce chce zająć Bunny. Kiedy jednak pojawi się niezwykle potężna grupa terrorystyczna, rywale będą musieli się pogodzić i połączyć siły w imię wspólnego dobra świata. [za: Deadline] Naoki Kobayashi dołączył do obsady. Zagra obiekt uczuć bohaterek granych przez Alicię Vikander Riley Keough . [za: Deadline] Martin Sensmeier zagra główną rolę w filmie biograficznym o lekkoatlecie Jimie Thorpie. Producentkąbędzie Angelina Jolie . Thorpe był Indianinem z plemienia Sauków i Lisów. Tytuł filmu jest tłumaczeniem jego indiańskiego imienia. W 1912 roku zdobył na olimpiadzie w Sztokholmie dwa złote medale w pięcio- i dziesięcioboju. Wkrótce potem medale mu odebrano uznając, że złamał przepisy o amatorstwie , kiedy jako uczeń wziął kilka dolarów za grę w baseball. Został zrehabilitowany w 1982, 29 lat po swojej śmierci. [za: Deadline]Indyjski oddział Lionsgate'u planuje lokalną wersję meksykańskiego przeboju. Film ma już wersję francuską zatytułowaną. [za: Deadline] Willem Dafoe użyczą głosu bohaterom animacji. Wcielą się w parę mew, które przygarnęły i wychowały jak własne dziecko pisklę jerzyka. [za: Variety] Katherine Waterston dołączyła do obsady filmu, który wyreżyseruje Espen Sandberg . Zgodnie z tytułem będzie to biografia norweskiego podróżnika Roalda Amundsena, pierwszego zdobywcy bieguna południowego. [za: Variety]To już pewne. Amazon kończy serial. Piąty sezon będzie ostatnim. [za: The Wrap] Emma Thompson użyczą głosu bohaterom nowej animacji studia Laika zatytułowanej. Jest to historia sir Lionela Frosta ( Hugh Jackman ), który postanawia udowodnić istnienie legendarnego stworzenia zwanego Brakującym Ogniwem ( Zach Galifianakis ). [za: Variety]