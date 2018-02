BIULETYN: Będzie trzecia część "Następców"

Disney Channel zapowiada, że powstanie film. Premiera planowana jest na rok 2019. W obsadzie ponownie znajdą się: Dove Cameron China Anne McClain . [za: Deadline] Anjelica Huston zagrają w dramacie z czasów II wojny światowej. Będzie to ekranizacja powieści Michaela Morpurgo . Jest to historia młodego pasterza z południa Francji, który odkrywa, że przez granicę z Hiszpanią przemycane są żydowskie dzieci. Tymczasem do miasteczka przybywają Niemcy. [za: Deadline] Lynn Collins zagra główną rolę w policyjnym serialu stacji ABC. Zagra prawniczkę, która porzuca karierę, by zostać policjantką... a przynajmniej tak się wydaje. W obsadzie są również: Aasif Mandvi i Kris D. Lofton. [za: Deadline]zdobył trzy nagrody Irlandzkiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej. Jednak za najlepszy film uznano. [za: Deadline] Carly Chaikin wystąpią w niezależnym dramacie. Główną rolę gra Zach Avery . Jest to historia mężczyzny, który był świadkiem morderstwa swojej narzeczonej. Uciekł do Paryża, gdzie próbuje o dziewczynie zapomnieć. Trzy lata później wciąż nie może dojść do siebie. Kiedy więc w kinie widzi aktorkę do złudzenia przypominającą zmarłą ukochaną, wraca do Stanów i razem ze swoją przyjaciółką spróbuje odkryć prawdę o zmarłej. [za: Deadline] David Fynn zagrają główne męskie role w serialu komediowym. Będzie to telewizyjna wersja internetowego serialu. [za: Deadline] Lucy Davis dołączyła do obsady serialu Netfliksa o Sabrinie, nastoletniej czarownicy. Zagra Hildę, ciotkę głównej bohaterki. [za: Deadline]Warner Bros. szykuje komediowe widowisko SF. Jest to historia ucznia ostatniej klasy liceum, który odkrywa, że opuszczona, położona za miastem jadłodajnia, to w rzeczywistości przybytek, w którym zatrzymują się podróżnicy z równoległego wszechświata. Projekt ma klimatem przypominać. Autorami scenariusza są: Steve Desmond i Michael Sherman. [za: The Hollywood Reporter] Matthias Schweighöfer zagrają główne role w niemieckiej komedii kumpelskiej. Jest to historia przyjaciół uzależnionych od gadżetów, którzy zakładają się, kto dłużej wytrzyma pozbawiony technologicznych cudeniek, które po jednym dziennie będą mogli odzyskiwać. [za: Screen Daily]Gur Benshemesh stanie za kamerą filmu SF "Breach". Będzie to historia załogi statku kosmicznego podczas ich 16-letniej podróży. Pewnego dnia na pokładzie ginie kosmiczny owad. Podczas sekcji uwolniony zostaje groźny patogen. To, co nastąpi później, zarejestruje kamera pokładowego androida. [za: Screen Daily]