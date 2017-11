BIULETYN: Bajońska suma za plakat "Draculi"

Na aukcji w Dallas zapłacono 528 800 dolarów za plakat filmu Toda Browninga . [za: Bloody Disgusting] John Stamos zagra jedną z kluczowych ról w serialu Grega Berlantiego . Jest to ekranizacja książki Caroline Kepnes. [za: Deadline] Jerry Bruckheimer oraz producenciszykują dla stacji Starz serial o obecnej heroinowej epidemii, w jakiej pogrążają się Stany Zjednoczone. Bohaterką jest Jackie Quinones pracownica National Marine Fisheries Service, która więcej czasu spędza na balangach i uganianiu się za kobietami niż na swojej pracy. Wszystko zmieni się, kiedy ciało porzucone w Cape Cod. [za: Deadline] Marin Ireland zagra jedną z głównych ról w filmie. Akcja rozgrywa się w 1963 roku w Pensylwanii. Kiedy w okolicznych lasach zaginęła uczennica liceum, grupa osób zaczyna własne śledztwo. Odkryją sieć kłamstw, na których zbudowano idylliczny wizerunek lokalnej wspólnoty. [za: Deadline] Jordan Belfi dołączył do obsady filmu. Będzie to historia procesu, który zostaje wytoczony organizacji koordynującej funkcjonowanie domów zastępczych dla sierot. Kiedy urzędnicy umieszczają jedno z dzieci w domu człowieka skazanego za przestępstwo seksualne, skutki są katastrofalne. [za: Deadline]Amazon Studios zamierza zrezygnować z programu produkcji pilotów, które puszczane były na platformie i na podstawie ich oglądalności decydowano o dalszych losach. [za: Deadline] Annie Ilonzeh dołączyły do obsady filmu. Bohaterką filmu jest kobieta, której mąż i córka zostali przypadkowymi ofiarami ulicznej strzelaniny. Ona sama cudem uniknęła śmierci. Kolejne lata poświęciła na uczenie się technik, dzięki którym stała się żywą maszyną do zabijania. Kiedy nadchodzi 10. rocznica śmierci jej bliskich, rozpoczyna krwawą vendettę. Na jej celowniku są wszyscy, których obwinia za śmierć: gangsterów, którzy zastrzelili męża i córkę, prawników, dzięki którym mordercy wyszli na wolność, skorumpowanych gliniarzy, przez których w ogóle doszło do tragicznego zdarzenia. [za: Deadline] Alexandra Park pojawi się w filmie. Jest to historia Bena, który niespodziewanie wraca do domu na Święta. Uradowana początkowo matka zorientuje się szybko, że chłopak bardzo cierpi. W ciągu 24 godzin dojdzie do wydarzeń, które na zawsze zmienią ich życie. [za: Deadline] Ryan Murphy otrzyma nagrodę im. Normana Leara przyznawaną przez Amerykańską Gildię Producentów za osiągnięcia w telewizji. [za: Deadline]Gildia Charakteryzatorów postanowiła przyznać swoją honorową nagrodę aktorowi Gary'emu Oldmanowi . [za: Deadline]