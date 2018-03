BIULETYN: Bibliotekarze, LA Confidential, Chirurdzy

TNT nie chce piątego sezonu. Jego twórca ma nadzieję, że inna stacja uratuje serial. [za: Deadline]Nie żyje Jo Min-ki . Podejrzewa się, że popełnił samobójstwo. Popularny koreański aktor miał w nadchodzącym tygodniu zostać przesłuchany przez policję w związku z licznymi oskarżeniami o molestowanie studentek. [za: Deadline]Powiększa się obsada serialu Mark Webber zagra Buda White'a, w którego w filmie wcielał się Russell Crowe. Shea Whigham zagra Dicka Stenslanda (w filmie Graham Beckel). Alana Arenas wcieli się w postać, której w filmie nie widzieliśmy - doskonałej dziennikarki, która próbuje czynić dobrze w zepsutym świecie. [za: Deadline]Dwie popularne aktorki odchodzą z serialu. Są to: Jessica Capshaw Sarah Drew . [za: Deadline]Blumhouse wyprodukuje thriller. Będzie to historia włamania do domu, które ma miejsce w tym samym czasie, kiedy rozpoczyna się podbój Ziemi przez Obcych. Pomysłodawcami fabuły są: John Swetnam Harris Wilkinson . [za: Deadline] Nicholas Verso wyreżyseruje horror. Jest to opowieść o dwóch braciach, których prześladuje złowroga istota. Autorami scenariusza są Justin Powell i David Charbonier. [za: The Hollywood Reporter]będzie kontynuowany. Stacja ABC zamawia drugi sezon. [za: Deadline] Stephen Graham zagra u boku Toma Hanksa . Akcja filmu rozgrywać się będzie podczas II wojny światowej. Hanks wcieli się w oficera marynarki, który w końcu otrzymuje dowództwo niszczyciela. Teraz będzie walczył nie tylko z wrogiem, ale i z samym sobą, swoimi demonami i wątpliwościami. Zrobi wszystko, by udowodnić, że dowodzenie okrętem mu się należy. [za: Deadline] Ginnifer Goodwin zagra jedną z głównych ról w serialu komediowym. Będzie to amerykańska wersja szwedzkiej. [za: Deadline] Jerrod Carmichael napisze scenariusz i wyprodukuje film biograficzny, którego bohaterem będzie Dapper Dan, ojciec chrzestny mody hip-hopowej. [za: The Hollywood Reporter]Powstanie serial telewizyjny o kulisach konfliktu Hulka Hogana z Gawkerem, który doprowadził do bankructwa tego popularnego niegdyś portalu. [za: Variety]