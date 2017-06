BIULETYN: Cezar, Predator, Mieczysław Kalenik, "Serbski film"

Oto nowe zdjęcie Cezara z. [za: Empire]W piątek zmarł aktor Mieczysław Kalenik najlepiej znany z roli Zbyszka z Bogdańca w filmie. Miał 84 lata. [za: TVN24]Vlogerka Lilly Singh dołączyła do obsady filmu HBO. W uwspółcześnionej wersji Singh zagra vlogerkę, która współpracuje z oficjalna machiną propagandową. [za: Deadline] James Urbaniak dołączył do obsady filmu. Zagra agenta FBI, który poinformuje męża tytułowej bohaterki o tym, że jego żona ma powiązania z firmą, która stanowi przykrywkę dla rosyjskiej mafii. [za: Deadline] Daniel Rashid pojawi się w komedii. Zagra kumpla głównego bohatera. Wspólnie odkryją, że ojciec bohatera prowadzi podwójne życie. [za: Deadline]Zdjęcia dorozpoczną się w lipcu i potrwają do września. Ekipa pracować będzie w Bostonie i Montrealu. [za: Heroic Hollywood]Tak Shane Black , reżyser, świętował 30 urodziny. [za: Twitter]doczeka się filmu dokumentalnego. Projekt nosi tytułi opowie o kulisach powstania filmu oraz o jego odbiorze na świecie. [za: Bloody Disgusting] Caitlin Mehner dołączyła do obsady filmu. Film opowie historię Ann Atwater ( Taraji P. Henson ) - aktywistki i bojowniczki o prawa mniejszości w Durham, w Północnej Karolinie oraz jej zaprzysięgłego wroga, lidera lokalnego Ku Klux Klanu, C.P. Ellisa ( Sam Rockwell ). Po dekadzie walki Atwater i Ellis nawiązali sojusz, by wspólnie rozwiązać problem rosnącej przemocy w szkołach. [za: Deadline] Priyanka Bose pojawi się w filmie fantasy. Jest to historia młodego mężczyzny ( Nat Wolff ), który odkrywa w sobie moce pochodzące od nordyckiego boga. [za: Deadline] Nik Dodani dołączył do obsady komedii Netfliksa. Obraz opowie o perypetiach pewnego chłopaka, który za wszelką cenę chce stracić dziewictwo ze swoją dziewczyna. Problem w tym, że nie do końca orientuje się we własnej orientacji. Dodani zagra mężczyznę, który uwielbia drażnić się z głównym bohaterem. [za: Deadline] Steven Yeun zagrają główne role w filmie Bootsa Rileya . Jest to opowieść o czarnoskórym telemarketerze mającym problemy z samooceną. Pewnego dnia odkrywa magiczny klucz do sukcesu w biznesie. Podczas gdy on zaczyna piąć się po szczeblach korporacyjnej drabinki, jego kumple rozpoczynają walkę z nielegalnymi praktykami prowadzonymi w firmie. Gdy bohater odkrywa mroczny sekret swoich szefów, musi zdecydować, po której stronie konfliktu powinien stanąć. [za: Deadline]Feministyczny komikszostanie zmieniony w 30-odcinkowy serial. Każdy 3-minutowy odcinek opowiadać będzie o istotnych kobietach z historii świata. [za: The Tracking Board]