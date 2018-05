BIULETYN: Christopher Marlowe bohaterem filmu

Elżbietański dramaturg Christopher Marlowe doczeka się nowego filmu kinowego. Obraz wyreżyseruje Greg Hall według scenariusza Francisa Hamita. W filmie promowana będzie teoria według której Marlowe był szpiegiem i został zabity na rozkaz królowej Elżbiety I. [za: The Hollywood Reporter]Szykuje się spin-off serialu komediowego. Jego bohaterką ma być grana przez Eden Sher Sue Heck. [za: Deadline]HBO przygotowuje serial-antologię. Będzie to zestaw krótkich opowieści o płci, seksie i władzy. Za projektem stoją scenarzystki Lila Byock . [za: Deadline] Fred Grandy dołączyli do obsady komedii. Jest to historia kobiety, która nie zamierzała wychodzić za mąż. Kiedy jednak w ciągu jednego roku zostaje zaproszona na 15 ślubów, zaczyna zastanawiać się nad życiowymi decyzjami, które dotąd podjęła. [za: Deadline] Alex Gibney przygotuje dla HBO dokument o Elizabeth Holmes. Byłą założycielką i szefową Theranos. Twierdziła, że wynalazła nową, rewolucyjną metodę badania krwi. W 2015 roku została przez magazyn Forbes uznana najmłodszą miliarderką, która sama dorobiła się tej fortuny, a jej firmę wyceniano na 9 miliardów dolarów. Wkrótce potem jednak wartość Theranos poleciała na łeb na szyję. Pojawiły się oskarżenia o to, że Holmes kłamała lub wyolbrzymiała wartość wynalezionej przez siebie metody badania krwi. [za: Deadline] Tim Federle został wybrany na stanowisko scenarzysty serialu. Projekt powstaje na potrzeby planowanej na przyszły rok platformy streamującej Disneya. [za: Variety] Jackie Hoffman znaleźli się w obsadzie niezależnej komedii. Obraz będzie miał formę dokumentu opowiadającego o ludziach zafascynowanych portalami społecznościowymi. [za: Deadline]