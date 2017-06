BIULETYN: Cranston, Fishburne, Carell na zdjęciu filmu Linklatera

W sieci pojawiło się oficjalne zdjęcie z filmu Richarda Linklatera . [za: Collider] Massy Tadjedin wyreżyseruje dla Focus Features. Jest to historia dwóch pracownic CIA, które podejrzewają, że w agencji jest kret. Niestety zanim będą mogły wypłoszyć szpiega najpierw będą musiały przełamać opór szowinistycznych przełożonych. Autorami scenariusza są Anna Waterhouse Joe Shrapnel . [za: Deadline]Facebook zamawia drugi sezon serialu, skasowanego wcześniej przez MTV,. [za: Deadline] Chris Chalk dołączył do Chrisa Evansa w filmieopowiadającego o akcji Mossadu ratowania etiopskich Żydów z Sudanu na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. [za: Deadline] Anthony Ramos dołączył do obsady niezależnego. Akcja filmu rozgrywać się będzie na Long Island w 1983 roku i opowie o grupie nasto- i 20-latków pracujących w wakacje i próbujących zdecydować, co powinni zrobić z resztą swojego życia. [za: Deadline] Lindsay Lohan pojawi się w drugim sezonie. Zagra córkę Dona Johnsona , który w serialu wciela się w postać szefa głównego bohatera. [za: Deadline] Laysla De Oliveira pojawi się u boku Robbiego Amella . Akcja filmu rozgrywa się w przyszłości, kiedy 4% społeczeństwa rodzi się z mutacjami umożliwiającymi nadnaturalne umiejętności. Są dyskryminowani i często jedyną opcją jest dla nich życie przestępcy. [za: Deadline]Niemieckie studio Constantin zapowiada animację 3D na podstawie powieści Cornelii Funke. Jest to opowieść o przyjaźni chłopca-sieroty i młodego smoka, którzy próbują znaleźć nowy dom dla smoczej rasy. Autorem scenariusz jest Johnny Smith . [za: Variety]Blue Dream Studios nakręci animację pod tytułem. Autorami scenariusza są Scott Christian Sava , David Wise i Audry Taylor. Film opowie historię czwórki uczniów, którzy podczas wycieczki do Rooty Tooty Toy Factory zaprzyjaźniają z robotami-żołnierzami i zabierają ich do swoich domów. Właściciel fabryki oczywiście chce odzyskać swoją własność. [za: Variety]Powstanie kontynuacja filmu. Celestyna to mała mysz, wychowana w kieracie pracy i sztywnym społeczeństwie. Pewnego dnia spotyka biednego niedźwiedzia Ernesta, który graniem na ulicy próbuje zarobić na jedzenie. Oboje są społecznymi wyrzutkami, oboje pragną czegoś innego niż życie pod sznurek, chcą być artystami. [za: Variety]