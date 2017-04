BIULETYN: Gejowskie porno, Vatileaks, księżniczki niczym Avengers

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



W sieci pojawił się plakat horroru o zespole stresu pourazowego. [za: Coming Soon]Joey Stefano (1968-94), gwiazda gejowskich filmów pornograficznych, doczeka się kinowej biografii. Obraz opowie o tym, jak Stefano trafił do przemysłu pornograficznego i jak zyskał sławę dzięki książce Madonny "Sex Book". [za: Attitude] Concetta Tomei dołączyli do obsady filmu. Głównym bohaterem jest społecznie nieprzystosowany szkolny geniusz, które dołącza do grupy popierającej samobójstwa i na jednym ze spotkani ogłasza, że chce się zabić, ponieważ poniewierany jest przez byłego przyjaciela, a także przez ojca-wdowca. Jego plany zmienia jednak pojawienie nowego ucznia, który postanawia zostać jego kumplem. [za: Deadline] Chloe Levine i Amanda Grace Benitez dołączyli do obsady filmu. Jest to historia grupy nastoletnich punktów, którzy wybrali się do lasu. Ich zachowanie budzi wściekłość lokalnego leśniczego, któremu bardzo zależy na zachowaniu przyrody w nieskażonym ręką człowieka stanie. [za: Deadline]Lifetime zamawia 10-odcinkowy serial od Grega Berlantiego Sery Gamble . Projekt nosi tytułi będzie ekranizacją powieści Caroline Kepnes wydanej w Polsce pod tytułem "Ty". Kiedy do księgarni w nowojorskiej West Village wchodzi początkująca pisarka Guinevere Beck, zatrudniony tam Joe zupełnie traci dla niej głowę. Beck jest bowiem wszystkim, czego Joe pragnie: kobietą nieustępliwą i obdarzoną ciętym językiem, a przy tym olśniewająco piękną i seksowną.Beck jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że jest dla Joego ideałem, wkrótce jednak ulega czarowi mężczyzny, który wydaje się dla niej stworzony. Rzecz w tym, że nie wie o nim wszystkiego. Ich związek oparty na wzajemnej fascynacji nabiera tempa, ale obsesja ma zgubne konsekwencje... [za: Deadline]Dokumentalista Morgan Spurlock znalazł już temat swojego następnego filmu. Tym razem przyjrzy się technologicznym rozwiązaniom, które wpływają na pracę mózgu. Te rozwiązania mają uleczyć depresję, sprawić, że w ekspresowym tempie uczyć się będziemy języków obcych itp. [za: Deadline] Daniel Doheny został gwiazdą komedii młodzieżowej Netfliksaw reżyserii Craiga Johnsona . Tytułowy bohater to uczeń ostatniej klasy liceum, który w końcu chce przestać być prawiczkiem. [za: Variety]Sky i HBO łączą siły. Wspólnie wyprodukują seriale, których łączny budżet wyniesie 250 milionów dolarów. [za: Variety]Skandale znane pod wspólną nazwą Vatileaks będą tematem serialu telewizyjnego. Podstawę scenariusza stanowić będą książki dziennikarza śledczego Gianluigiego Nuzziego. [za: Variety] Rege-Jean Page dołączyli do obsady. Producentem ekranizacji serii książek Philipa Reeve'a jest Peter Jackson. [za: The Hollywood Reporter]K Period Media () wyprodukuje film pod tytułem. Będzie to historia ultrachrześcijańskiej rodziny ze środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych, której syn ujawnia, że jest gejem. Bliscy zamierzają wszelkimi sposobami wyprowadzić go z grzechu. Cała historia opowiedziana zostanie z punktu widzenia matki. Obraz wyreżyseruje Gabriel Ripstein . [za" Variety]Powstanie serial dokumentalny, którego bohaterem będzie Aaron Hernandez. Był on byłą gwiazdą NFL, który w 2013 roku został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zamordowanie Odina Lloyda. Został również oskarżony o podwójne morderstwo popełnione w 2012 roku. Jednak 15 kwietnia tego roku został uniewinniony. Zaledwie cztery dni po tym wyroku Hernandez powiesił się w swojej celi. [za: Deadline] Denis O'Hare dołączył do obsady filmu Netfliksa. Zagra specjalistę od sztucznego zapłodnienia, jednego z lekarzy, których odwiedza główna bohaterka pragnąca zajść w ciążę. [za: Deadline]Zmarł producent i współwłaściciel studia Benderspink J.C. Spink . Miał 45 lat. Przyczyny śmierci nie zostały ujawnione. [za: Deadline] Amy Pascal , była szefowa Sony, kupiła prawa do scenariusza Nira Paniry'ego pod tytułem ". Szczegóły fabuły nie są znane. Ma to być obraz w stylu, tyle że z baśniowymi księżniczkami jako superboahterkami. [za: Deadline] Brian Geraghty dołączył do obsady serialu TNT. Zajmie miejsce Seana Astina w roli Teddy'ego Roosevelta. Jest to historia śledztwa prowadzonego w sprawie serii brutalnych morderstw młodych męskich prostytutek. [za: Deadline]Reżyser największego scenicznego przeboju ostatnich lat - "Hamiltona" - Thomas Kail zrealizuje dla Fox 2000. Scenariusz oparty będzie na książce "Katherine Sharp Landdeck", która odsłaniała historię kobiet-pilotów służących w siłach powietrznych USA podczas II wojny światowej. [za: Deadline]National Geographic wyraziło zgodę na produkcję serialu zatytułowanego. W serialu tym Freeman będzie przybliżał ludzi z różnych kręgów kulturowych i to, jak ich życia kształtowane są przez uniwersalne siły jako miłość, wiara, wojna. [za: Variety]