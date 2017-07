BIULETYN: Gra o tron, Notatnik śmierci, Star Trek: Discovery

ustanowiła nowy rekord oglądalności stacji HBO w Stanach Zjednoczonych. 10,1 mln widzów obejrzało go na antenie stacji, a kolejne 6 milionów z nagrywarki lub na platformach streamujących HBO. [za: Deadline]Zdjęcia do drugiego sezonu serialumusiały zostać przerwane, ponieważ Ryan Phillippe złamał nogę. Obecnie trwają prace nad dziewiątym z dziesięciu odcinków. Tymczasem dziś będzie miał premierę pierwszy odcinek nowego sezonu. [za: Deadline] Anna Camp zagrają główne role w czarnej komedii o macierzyństwie. Za kamerą stanie Marianna Palka . [za: Deadline] Gemma Chan zagrają główne role w filmie. Będzie to ekranizacja powieści Håkana Nessera "Kära Agnes". Całość wyreżyseruje Daniel Alfredson . [za: Deadline]Do sieci trafił kolejny plakat filmu, na którym widać Light. [za: Latino Review] Kyle MacLachlan dołączył do obsady filmu. Jest to historia dwóch popularnych nastoletnich chłopców, przyjaciół od dziecka, których życie zmieni się podczas feralnych 17. urodzin. [za: Deadline] Lauren Lapkus zagrają główne role w komedii. Wcielą się w parę narzeczonych, którzy przybywają świętować 25. rocznicę ślubu przyszłej panny młodej. Na miejscu odkrywają sekret szczęśliwego pożycia rodziców - erotyczne trójkąty. [za: Variety]Z okazji Comic-Conu w San Diego do sieci trafiły nowe plakaty serialu. [za: Screen Rant]