BIULETYN: Gwiazda WWE w "Wikingach", Jacobi w "Good Omen"

Gwiazda WWE Adam Copeland znalazł się w obsadzie serialu. W sieci pojawiły się zdjęcia z postacią, którą gra. Jedno z nich znajdziecie poniżej. [za: Screen Rant]Trzecie sezonbędzie ostatnim. Netflix ogłasza, że jego premiera będzie miała miejsce 9 marca. [za: Deadline] Warren Beatty został pozwany przez Regency Entertainment za to, że jego film okazał się klapą finansową. Obrazzarobił nieco ponad 3 mln dolarów w kinach, a jego budżet wyniósł ponad 31 mln dolarów. Firma domaga się 18 milionów dolarów zwrotu poniesionych kosztów. [za: Deadline] Tyson Ritter nie będzie w najbliższym czasie narzekał na brak pracy. Został bowiem zaangażowany do aż trzech projektów. Są to: thriller z Jennifer Garner – czyli amerykański remake filmu Sebastiana Lelio oraz serialprodukowany przez Paula Giamattiego . [za: Deadline] Semi Chellas przygotuje scenariusz ekranizacji książki. Jest to historia czwórki dzieci na bezludnej wyspie. Wyruszają, by znaleźć sobie dom, a kończą ratując świat. [za: Deadline] Derek Jacobi zagra Metatrona, w serialu. [za: Instagram] Sam Daly dołączył do obsady reżyserowanego przez RZA filmu. Jest to opowieść o czterech kumplach z dzieciństwa, którzy wracają do Nowego Orleanu po huraganie Katrina i odkrywają, że ich rodzinne strony zostały wyludnione przez kataklizm i dobite przez bezrobocie. W poszukiwaniu pracy zwracają się do lokalnego gangstera i zostają zatrudnieni do skoku na kasyno. [za: Deadline] Grant Bowler zagra jedną z głównych ról w niezależnym thrillerze. Jest to historia mężczyzny, kochającego ojca, który został napadnięty w swoim własnym domu. Dzień później tajemniczy mężczyzna oferuje mu supernowoczesny system ochrony. Bohater nie wie jeszcze, że system ten zamieni jego życie w koszmar. [za: Deadline] Anant Singh wyprodukuje film. Będzie to biografia kardiochirurga, który dokonał pierwszej zakończonej sukcesem operacji przeszczepu serca. [za: Deadline]