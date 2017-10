BIULETYN: Harvey Weinstein wyrzucony przez producentów

Getty Images © Alexander Koerner



Amerykańska Gildia Producentów zrobiła, jak zapowiedziała i wyrzuciła Harveya Weinsteina ze swojej organizacji. [za: Deadline] Michael Mando dołączył do obsady filmu. Jest to historia dwóch kuzynów z Nowego Jorku, którzy chcą położyć kabel optyczny łączący New Jersey z Kansas. W tym celu potrzebują olbrzymich środków. Żeby je zdobyć, uczestniczą w handel wysokich częstotliwości, gdzie traci się lub zyskuje fortuny w nanosekundy. Anton to mózg operacji, Vincent to spryciarz o gładkiej mowie. Ich wzajemne relacje nie są harmonijne, bo naciskają na siebie, by dali z siebie więcej. Jakby tego było mało, jest jeszcze ich dawny szef, psychopatyczny makler, który za wszelką cenę chce doprowadzić ich do ruiny. [za: Deadline] Reid Scott dołączył do obsady widowiska. Na razie nie ujawniono, kogo zagra. [za: Deadline] Peter Facinelli pojawi się w roli drugoplanowej w serialu. Projekt inspirowany jest filmem. [za: Deadline]zostaną nagrodzeni Hollywood Film Awards. Ten pierwszy za obsadę, ten drugi za animację. [za: Deadline] Liv Tyler przenosi się z HBO do Hulu i zagra w drugim sezonie serialu, w którym wcieli się w bogatą, nieszczęśliwie zamężną kobietę będącą ofiarą szantażu ze strony Lydii. [za: Deadline] Owen Teague jest trzecim aktorem z horroru, który pojawi się w serialu platformy Hulu. Ekranizacji komiksu dokona reżyser Andy Muschietti . [za: The Tracking Board]Stay Gold Features wyprodukuje film na podstawie scenariuszaCamerona Alexandera. Szczegóły fabuły nie są ujawnione. Projekt określany jest jako połączenie. [za: The Tracking Board] Ariel Schulman stanął za kamerą thrillera SF pod tytułem. Projekt powstanie dla platformy Netflix. O fabule na razie nic nie wiadomo. [za: Variety] Selma Blair została producentką ekranizacji powieści Sarah Beth Durst pod tytułem. Jest to historia kobiety, która próbuje uwolnić się od swojego szarego, nudnego życia i trafia do miasteczka, w którym w tajemniczy sposób gromadzone są wszelkie zagubione przedmioty i ludzie. [za: Variety]