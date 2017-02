BIULETYN: Herzog z nagrodą w Cannes

Getty Images © Rachel Murray



Société des Réalisateurs, czyli francuska gildia reżyserów, ogłosiła, kto otrzyma tegoroczną nagrodę za całokształt kariery. Wyróżnienie postanowiono przyznać Wernerowi Herzogowi . Otrzyma je podczas tegorocznej edycji Quinzaine des Réalisateurs odbywającej się równolegle do festiwalu w Cannes. [za: Screen Daily]) dołączyła do obsady filmu. Jest to amerykański remake francuskich "Nietykalnych". [za: Deadline]Sony kupiło prawa do ekranizacji konspektu scenariuszowego. Będzie to historia dziennikarza, który odkrywa, że gra na komórki, którą właśnie ma recenzować, posiada możliwość zabijania graczy. [za: Deadline]) wyreżyseruje. Obraz będzie amerykańskim remakiem francuskiego filmu. Scenariusz przygotowali: Luke Davies David Regal . [za: Deadline] Jim Gaffigan zagra jedną z głównych ról w komedii. Wcieli się w mężczyznę sprawiającego wrażenie, że przeciętnego faceta, męża i ojca. Pewnego dnia jednak jego 17-letni syn odkrywa, że ten prowadzi podwójne życie i ma jeszcze jedną rodzinę. [za: Variety]