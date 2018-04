BIULETYN: Jennifer Lopez na plakacie "Second Act"

W sieci pojawił się pierwszy plakat komedii. [za: Coming Soon] Tony Plana dołączył do obsady serialu. Jest to spin-off. [za: Deadline] Claes Bang dołączył do obsady filmu. Film będzie inspirowany słynną powieścią Charlesa Willeforda , która w Polsce została wydana pod tytułem "Herezja oranżu palonego". [za: Variety]Chernin Entertainment zakupiło prawa do ekranizacji powieści. Akcja książki rozgrywa się na Ziemi w 2130 roku. Planetę pokrywa woda. Istnieją tylko nieliczne wyspy. Główna bohaterka i jej córka trafiają na pokład statku poszukującego bezpiecznej przystani. [za: Deadline] Navot Papushado szykują nowy film. Projekt nosi tytuł. Jego szczegóły nie są na razie znane. Ponoć ma potencjał, by stać się początkiem całego cyklu thrillerów akcji. [za: Deadline]W sieci pojawił się nowy plakat komedii z Johnnym Knoxville'em . [za: Coming Soon] Seth Gordon opowie prawdziwą historię o skandalu, który w 1999 roku wybuchł w małym teksańskim mieście Tuila. To wtedy 39 osób, głównie Afroamerykanów, zostało aresztowanych i oskarżonych o handel kokainą. Aresztowań dokonano na podstawie zeznań skorumpowanego policjanta Toma Colemana. [za: Deadline] Demetrius Shipp Jr. dołączył do obsady dramatu. Jest to opowieść o kobiecie, która dowiaduje się, że wkrótce umrze. Dowiaduje się tego od grupy osób, które wkrótce potem umierają jedna po drugiej. Kobiecie zostało niewiele czasu, by odbudować więź z siostrą-bliźniaczką cierpiącą z powodu choroby alkoholowej. [za: The Hollywood Reporter]Nie będzie aktorskiego serialu. Projekt miał opowiadać o tytułowym mieście zanim pojawił się w nim Superman. Głównymi bohaterami mieli być Lois Lane i Lex Luthor. [za: Splash Report] Courtney Eaton zagrają główne role w nowym filmie Stevena C. Millera . Zhańbiony policjant ma 80 minut na znalezienie porwanej córki komisarza policji po tym, jak zabił jej porywacza. Jego tropem podąża szalony zabójca, a jedną pomocą służy ambitna dziennikarka, która chce na żywo emitować jego starania. [za: The Hollywood Reporter] Paula Patton dołączyła do obsady serialu Starz. Będzie to historia młodej kobiety, która pewnego dnia budzi się w londyńskim parku i nic nie pamięta. Otaczają ją ciała martwych ludzi ubrane w lateksowe rękawiczki. Ścigana przez tajemniczą nadnaturalną siłę, bohaterka odkrywa, że sama posiada niesamowite zdolności. Teraz będzie musiała nie tylko odzyskać pamięć i zmierzyć się z przeszłością, ale też stanąć ramię w ramię z niewidzialnym wrogiem - kimś, kto ukradł jej wspomnienia i jeszcze nie wcielił w życie swojego przerażającego planu. Producentką wykonawczą jest Stephanie Meyer , twórczyni sagi "Zmierzch". [za: Coming Soon]