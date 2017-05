BIULETYN: Jeszcze jeden plakat "Zemsty Salazara"

W sieci pojawił się kolejny plakat filmu. [za: Cinema Blend] Anthony Ramos przypadł do gustu decydentom z Warner Bros. Dostał bowiem angaż do dwóch ich dużych projektów:oraz(ten drugi powstaje we współpracy z Legendary). [za: Deadline]) dołączył do obsady filmu. [za: Deadline]Nie będzie drugiego sezonu serialu. Stacja Fox zrezygnowała z projektu. [za: The Wrap]) dołączyła do obsady horroru. Jest to spin-offpoświęcony koszmarnej zakonnicy. [za: Movieweb]