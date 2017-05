BIULETYN: Katheryn Winnick w biografii Aronowa. Córka Michaela Jacksona aktorką

Getty Images © Cindy Ord



Znana z serialu Katheryn Winnick zagra u boku Johna Travolty w filmie. Będzie to opowieść o Donaldzie Aronow, słynnym multimilionerze, konstruktorze łodzi motorowych i przedsiębiorcy, który sprzedawał swoje motorówki prezydentom, gwiazdom filmowym, biznesmenom, a nawet szachowi Iranu. W rozkwicie kariery robił interesy zarówno z rządem USA, jak i z kartelami narkotykowymi, co doprowadziło do jego tajemniczego morderstwa. W 1987 roku znaleziono go martwego w jego samochodzie w Miami. [za: Variety] Sarayu Blue dołączyli do obsady komedii. Jest to historia rodziców, którzy odkrywają, że ich córki zamierzają podczas studniówki stracić dziewictwo. [za: Deadline] Janeane Garofalo i Brian Murray znaleźli się w obsadzie dwóch filmów pod wspólnym tytułem. Opowiadać one będą o wspólnocie powstałej wokół małomiasteczkowego centrum sztuki. [za: Deadline] Aleks Paunovic dołączył do obsady niezależnego filmu SF. Jest to opowieść o mężczyźnie widzącym przyszłość, który postanawia zmienić bieg wydarzeń prowadzących do jego morderstwa. [za: Deadline] Haley Lu Richardson to nowe nabytki w obsadzie filmu. Bohaterką filmu jest kierowniczka restauracji, która wykorzystuje lokal do zebrania pieniędzy niezbędnych, by pomóc przyjaciółce w walce prawnej z brutalnym chłopakiem. Kiedy dowiaduje się o tym właściciel restauracji, kategorycznie sprzeciwia się procederowi. Bohaterka nie zamierza się z tym godzić i postanawia sabotować jedną z najważniejszych imprez, jakie właściciel organizuje w swojej restauracji. [za: Deadline] Laurent Lafitte zagra jedną z głównych ról w filmie. Zagra nauczyciela na zastępstwo. Został zatrudniony po tym, jak poprzedni nauczyciel popełnił samobójstwo na oczach uczniów, wyskakując z klasy przez okno. [za: Scren Daily] Jane Horrocks znaleźli się w nowym filmie Olivera Parkera . Jest to historia mężczyzny cierpiącego na depresję związaną z kryzysem wieku średniego. Nowy sens życia odnajduje, kiedy dołącza do męskiej grupy pływaczy synchronicznych. [za: Variety] Jere Burns dołączył do obsady komedii. Będzie to historia trzech frajerów, którzy muszą znaleźć sposób, by uratować życie, kiedy Hotel Stanford został przejęty przez terrorystów. [za: The Wrap]We wtorek rozpoczęły się zdjęcia do filmu. Przy okazji ogłoszono nowe osoby w obsadzie. Są to: Jane Seymour Faizon Love . Jest to historia mężczyzny, który przeprowadza się do domu swojego syna. Umieszczony zostaje w pokoju wnuka. Ten bardzo dziadka kocha, ale zarazem chce, żeby wyniósł się z jego pokoju. Zaczyna więc robić mu różne psikusy mające go zmusić do przeprowadzki. Dziadek nie jest w ciemię bity i odpłaca wnuczusiowi pięknym za nadobne. [za: Coming Soon]Córka Michaela Jacksona Paris zadebiutuje jako aktorka. Jej pierwszą rolą będzie Nelly w niezatytułowanej czarnej komedii Nasha Edgertona . Jest to historia biznesmena, który w wyniku zbiegu okoliczności z modelowego obywatela musi zmienić się w kryminalistę. Tylko tak może przeżyć w kontrolowany przez kartel przygranicznym regionie Meksyku. [za: Deadline] Craig Johnson został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Będzie to ekranizacja książki Chada Harbacha. Bohaterem jest uniwersytecka gwiazda baseballa. Kiedy jednak pomyłka sprawi, że jedna z piłek nie trafi tam, gdzie powinna, los jego i czterech innych osób zmieni się na zawsze. [za: The Tracking Board] Siergiej Bodrow został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Będzie opowieść o przygodach sir Jamesa Brooke'a na Borneo, założyciela królestwa Sarawak w 1841 roku i pierwszego białego radżę. Królestwo to Brooke otrzymał od sułtana Brunei w nagrodę za pomoc udzieloną mu podczas walk z piratami i rebeliantami. Historia Brooke'a stała się inspiracją dla książek: Kiplinga "Człowiek, który chciał być królem" i Conrada "Lord Jim". [za: Variety]