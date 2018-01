BIULETYN: Kleszcz, Jason Statham, Hugh Wilson

Amazon daje zielone światło drugiemu sezonowi serialu. [za: Deadline] Jason Statham będzie współproducentem i gwiazdą filmu, który powstanie z myślą o chińskim rynku. Szczegóły projektu są na razie trzymane w tajemnicy. [za: The Hollywood Reporter] Hugh Wilson , reżysernie żyje. Miał 74 lata. [za: Deadline] Skye Marshall dołączyła do obsady serialu. Zagra wicedyrektorkę liceum Garfield. [za: Deadline]Produkowany przez Ryana Murphy'ego serialpowróci. Stacja FOX zamawia drugi sezon. [za: Deadline]Facebook zamawia serial dramatyczny. Pierwszy sezon będzie się składał z dziesięciu 30-minutowych odcinków. Fabuła inspirowana będzie baśnią braci Grimm pod tytułem "Bezręka dziewczyna" i powieścią Stephanie Oakes "The Sacred Lies of Minnow Bly". [za: Deadline]Aktor Aml Ameen zadebiutuje jako reżyser. Jego pierwszym projektem będzie dramat. Jest to historia licealnego bloggera, który wykorzystuje swoją platformę, by anonimowo doprowadzić do rozpadu związku dziewczyny, której jest zakochany, i jej chłopaka-kobieciarza, który jest też gwiazdą internetu. [za: The Hollywood Reporter] Ken Kwapis wyprodukuje i wyreżyseruje serial na podstawie książki. Jest to prawdziwa opowieść o dążeniu charyzmatycznego chirurga z RPA do przeprowadzenia pierwszego w historii przeszczepu serca. [za: Deadline] Ruth Wilson zagra swoją babcię w miniserialuAlison Wilson. Akcja rozgrywać się będzie w latach 30. w Indiach oraz w latach 40. i 60. w Londynie. Alison Wilson jest szczęśliwą żona pisarza. Po śmierci męża do jej drzwi zapukała kobieta, która twierdzi, że również była Panią Wilson. Wkrótce bohaterka odkrywa, że jej mąż miał więcej żon. Nie był też wyłącznie pisarzem, lecz również szpiegiem. [za: Deadline]