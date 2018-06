BIULETYN: Klimatyczny plakat "Don't Leave Home"

W sieci pojawił się plakat horroru. [za: Bloody Disgusting]Gwiazdy Antwon Tanner po latach znów spotkają się na planie. Zagrają w świątecznym filmie stacji Lifetime. Jest to historia kobiety, która Boże Narodzenie ma spędzić z rodzicami. W miasteczku pojawi się też jej niedawny chłopak, zerwanie z którym boleśnie przeżyła. Kiedy dowiaduje się, że jej ukochany przyjedzie z nową dziewczyną, nie potrafi tego przeboleć. Przyjaciółka proponuje, by zabrała jej brata, który nie ma planów na święta. [za: Deadline] Mekhi Phifer dołączyli do obsady serialu Apple'a. Będzie to ekranizacja thrillera Kathleen Barber. Tematem serialu jest obsesja Amerykanów na punkcie programów omawiających prawdziwe zbrodnie i efekcie, jaki ma to na poziom przestępczości oraz system decydowania o winie. [za: Deadline]Reżyser sporej części odcinków Hiro Murai , szykuje debiut kinowy. Projekt nosi tytułi będzie thrillerem SF opowiadający o samotnym mężczyźnie i inwazji kosmitów. [za: Deadline]