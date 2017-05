BIULETYN: Młody Sheldon, "Bogaci bankruci 5"

Oto pierwsze zdjęcie młodego Sheldona Coopera, bohatera serialu komediowegobędącego spin-offem/prequelem. [za: The Wrap]Firma producencka Benedicta Cumberbatcha zakupiła prawa do powieści Megan Hunter. Jest to historia matki i jej niemowlaka, którzy zostają uchodźcami, kiedy Wielka Brytania dotknięta zostaje katastrofą ekologiczną. [za: Variety]Gwiazda Richard Madden zagra w serialu Amazonu. Nowymi nabytkami są też Holliday Grainger Anneika Rose . [za: Deadline]Reżyser Shekhar Kapur nakręci. Będzie to ekranizacja książki Micheline Aharonian Marcom. Scenariusz przygotował José Rivera . Film opowie o ludobójstwie Ormian dokonanym przez Turków w latach 1915-7. Główną bohaterką będzie młoda Ormianka, która po tym, jak zamordowano jej rodziców, znalazła schronienie u tureckich sąsiadów. [za: Deadline] Pilou Asbaek i Mathilde Ollivier dołączyli do obsady wojennego filmu, który według fanów jest kolejną odsłoną uniwersum "Cloverfield". Jest to historia dwóch alianckich spadochroniarzy, którzy w czasie II wojny światowej zostali wysłani z misją zniszczenia stacji radiolokacyjnej. Niestety ich samolot rozbił się na tyłach wroga i teraz bohaterowie muszą walczyć o przetrwanie. Nie będzie łatwo, bowiem na ich drodze staną nie tylko zwykli niemieccy żołnierze, ale i nadprzyrodzone istoty - rezultat nazistowskich eksperymentów. [za: Deadline]W sieci pojawiło się oficjalne zdjęcie z filmubędącego ekranizacją powieści Margaret Mahy . [za: Coming Soon] Mykelti Williamson dołączyli do obsady filmuo prawniczce Judy Wood. [za: Deadline]Netflix kupiło, czyli biografię szympansa, które miał Michael Jackson. [za: Variety]Producent Fred Berger ma już nowy projekt filmowy. To thriller noir. Jest to historia kobiety, która pięć lat po zaginięciu jej chłopaka pojawia się w domu jego rodziców i oświadcza, że jest z nim w ciąży. W obsadzie są Amy Ryan i Greg Kinnear . [za: Variety]Netflix zamawia piąty sezon. Pojawią się w nim wszystkie główne postaci serialu. [za: Deadline] Koji Fukada latem rozpocznie zdjęcia do nowego filmu pod tytułem. Będzie to historia mężczyzny wyrzuconego przez morze na plażę w Indonezji. Cierpi na amnezję i mówi łamaną mieszanką japońskiego i indonezyjskiego. [za: Screen Daily] Ridley Scott wyprodukuje dla Netfliksa film. Jest to ekranizacja klasycznej powieści SF J.G. Ballarda wydanej w Polsce pod tytułem "Witaj, Ameryko". W XX wieku ludzkość nie zważając na ostrzeżenia ekologów prowadziła rabunkowe wydobycie paliw i wyczerpała ich zasoby. Kryzys energetyczny odbił się na całej światowej gospodarce, ale najsilniej dotknął Stany Zjednoczone. Eksperymenty na prądach oceanicznych doprowadziły do zmian klimatycznych i większa część Ameryki Północnej zamieniła się w pustynię. Mieszkańcy USA wyemigrowali do Europy, która cofnęła się technologicznie do XIX wieku i zaczęła racjonować żywność. Po stu latach od ekologicznej katastrofy do Ameryki wyrusza ekspedycja naukowców, by zbadać, czy kontynent nadaje się do zamieszkania i skąd pochodzą ślady radioaktywności. Członkom ekspedycji ląd, który opuścili ongiś ich przodkowie, wydaje się ziemią obiecaną. Kiedy przybijają do ujścia rzeki Hudson, dostrzegają wydmy pokryte złotym piaskiem... [za: Deadline] Tim Story nakręci film o jednej z najczarniejszych kart w historii Stanów Zjednoczonych., do którego scenariusz napisał Christopher Kubasik , odsłoni kulisy zamieszek, do których doszło w Tulsie w 1921 roku. W dniach 31 maja i 1 czerwca biali mieszkańcy miasta dokonali masowego ataku na osiedla zamieszkałem przez Afroamerykanów równając z ziemią cały region. Pretekstem było oskarżenie młodego czarnoskórego mężczyzny o gwałt na młodej, białej kobiecie obsługującej windę w jednym z miejskich budynków w Tulsie. [za: Deadline]Reżyser Asif Kapadia zajmie się ekranizacją książki Mohsina Hamidawydanej w Polsce pod tytułem "Jak ćma do płomienia". Akcja powieści toczy się w czasie upalnego lata w Lahore i przedstawia upadek Daru Shezada, młodszego bankiera ze skłonnościami do haszyszu i żartów. Jego poczucie niepewności wzrasta, kiedy ze Stanów wraca przyjaciel z dzieciństwa i rywal. Ozi ma to wszystko, czego nie ma Daru: mitsubishi pajero, świetnie płatną pracę, zagraniczne wykształcenie, bogatego skorumpowanego ojca i piękną żonę, która w tajemnicy prowadzi drugie życie jako dziennikarka śledcza. Podczas gdy cała trójka bierze udział w dekadenckich przyjęciach znudzonej elity Lahore, Daru nawiązuje niebezpieczny romans z żoną przyjaciela, Mumtaz. Jak tytułowe ćmy, które przez swą śmiertelną fascynację płomieniami świec zmieniają się w dym, Daru dąży do samozagłady. Na tle narastającego napięcia związanego z arsenałem nuklearnym pomiędzy Indiami a Pakistanem Daru coraz bardziej ulega nałogowi i obsesji na punkcie Mumtaz, przez co jego pozycja towarzyska i finansowa legnie w gruzach. W tym świecie chwila chemicznej lub seksualnej ekstazy jest równa totalnej destrukcji. [za: Variety]