BIULETYN: Mark Strong w serialu "Deep State"

W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie szpiegowskiego serialu. [za: Deadline] Grant Bowler zagrają w niezależnym dramacie Roxy Shih pod tytułem. Jest to historia chirurga, który przeżył wypadek samochodowy, w którym zginął jego syn. Teraz cierpi na niezwykle silne bóle wywołane poczuciem winy. Odkrywa, że ulgę może mu przynieść spożywanie ludzkiej krwi... [za: Deadline] Alexa Demie dołączyła do obsady reżyserskiego debiut Jonah Hilla . Jest to historia deskorolkarza dorastającego w czasach prezydentury Clintona. [za: Deadline] Tommy Dorfman dołączył do obsady filmu Lindy Yellen . Jest to opowieść o życiu seksualnym i emocjonalnym milenialsów w epoce dominacji aplikacji społecznościowych. [za: Deadline] Amy Brenneman zagra jedną z głównych ról w serialu. Wcieli się w pogrążoną w rozpaczy matkę, która obsesyjnie stara się odnaleźć zaginioną córkę. [za: Deadline]W przyszłym roku dobiegnie końca serial. Stacja CW chce jednak, żeby powstał spin-off. Jego bohaterką miałaby być Hope Mikaelson. [za: Deadline] Michael Ironside zagra słynnego finansistę JP Morgana w serialu, który jest ekranizacją książki Caleba Carra. [za: Deadline] Danielle Macdonald zagra główną rolę w filmie. Jest to ekranizacja książki pod tym samym tytułem, która była komicznym pseudo-pamiętnikiem rozpuszczonej kobiety, dowodzącym, że bogatym ludziom również należy się współczucie. Za kamerą stanie Nahnatchka Khan . [za: The Tracking Board] Kris Marshall nie wystąpi w filmie. Musiał opuścić projekt po tym, jak złamał rękę. Do wypadku doszło poza planem. [za: Variety]