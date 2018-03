BIULETYN: Mordercza świnia atakuje na plakacie "Boar"

W sieci pojawił się plakat filmuo morderczej świni atakującej ludzi. [za: Bloody Disgusting]będzie kontynuowana. Stacja USA Network zamówiła właśnie drugi, składający się z ośmiu odcinków, sezon. [za: Deadline] Jonny Coyne dołączył do obsady serialu. Wcieli się w postać imieniem Allfather D'Aronique. [za: Deadline]Zaledwie wczoraj pojawiła się informacja o tym, że DeWanda Wise musiała zrezygnować z roli w widowisku, a już wiemy, kto ją zastąpi. Rozmowy w sprawie dołączenia do obsady prowadzi Lashana Lynch . [za: Deadline] David Tennant dołączył do Jennifer Garner w obsadzie serialu. Jest to amerykański remake brytyjskiego sitcomu. Projekt powstaje dla HBO. [za: Deadline]Sandra Bundy, pierwsza kobieta, która wygrała w Stanach Zjednoczonych proces o molestowanie w miejscu pracy, doczeka się filmowej biografii. Projekt nosi tytuł. [za: Deadline] Melissa Joan Hart zagra główną rolę w reboocie serialu, którego była gwiazdą, kiedy miała 15 lat. W nowej wersji zobaczymy oczywiście starszą Clarissę, która teraz jest matką.powstanie dla stacji Nickelodeon. Z projektem związany jest też twórca oryginału Mitchell Kriegman , który kilka lat temu wydał powieść pod tytułem "Things I Can't Explain", w której Clarissa miała dwadzieścia kilka lat. [za: The Trackiing Board] Anders Matthesen zagrają główne role w nowym filmie Frederikke Aspöck . Jest to historia znanego finansisty, który trafia do więzienia. Początki są trudne. Zostaje zaatakowany przez gang i trafia - na własną prośbę - do izolatki. Postanawia jednak dołączyć do więziennego chóru i zrobić wszystko, by w drabinie społecznej awansować. [za: Screen Daily]