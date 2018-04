BIULETYN: National Geographic przejmuje serial o eboli Ridleya Scotta

National Geographic został producentem zapowiadanego cztery lata temu serialu Ridleya Scotta o eboli. Podstawą scenariusza będzie wydana w latach 90. książkaRicharda Prestona relacjonują prawdziwą historię, w Polsce znana jako "Strefa skażenia". Odmiana wirusa EBOLA nazwana ZAIR przenosi się drogą powietrzną : dziewięć na dziesięć osób umiera straszną śmiercią w przeciągu tygodnia. Tkanki i narządy wewnętrzne rozkładają się, pękają żyły. Prawda czy fikcja? W ośrodku naukowym w Reston, zaobserwowano znaczną liczbę zgonów wśród małp przywiezionych z Filipin. Przez 18 dni ubrani w kosmiczne kombinezony naukowcy i wojskowi walczyli o to, by nie dopuścić do epidemii. Teren Reston nazwano "strefą skażenia". [za: Variety] Lara Jean Chorostecki zagrają główne role w dramacie. Debiut reżyserski Jesse'ego Zigelsteina opowie o jednym dniu z życia szefa kuchni, który próbuje uratować rodzinną restaurację. [za: The Hollywood Reporter] Carla Gugino została gwiazdą serialu Sebastiana Gutierreza . Jest to historia kobiety, która po wyjściu z więzienia zmuszona jest przez ekscentrycznych kryminalistów do powrotu do tego, w czym zawsze była najlepsza. Serial powstanie dla stacji Cinemax. [za: Deadline]Blumhouse zakupiło prawa do ekranizacji artykułuopublikowanym w "New York Magazine". Jest to historia lokatora, który wykorzystując wszelkie kruczki prawne zaczął przejmować kontrolę nad wynajmowanym mieszkaniem, a wynajmująca zaczęła bać się o swoje życie. Projekt jednocześnie będzie rozwijany jako film fabularny oraz serial dokumentalny. [za: Deadline] Peyton Wich dołączył do obsady filmu. Na razie nie wiemy, kogo zagra. [za: Deadline]