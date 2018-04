BIULETYN: Netflix szykuje kolejny serial animowany dla dorosłych

Netflix zamawia serial animowany dla dorosłych. Jest to historia małomiasteczkowych policjantów, którzy naprawdę są bardzo źli w tym, co robią. Serial zrealizują twórcy. [za: Deadline]Stacja History rezygnuje z serialu o Billu Clintonie, który miał opowiadać o kulisach próby usunięcia prezydenta ze stanowiska. [za: Deadline] Gil Bellows dołączyli do obsady filmu. Jest to historia młodego dziennikarza, która trafia na ślad skandalu z udziałem popularnego, nieprzewidywalnego polityka. Pracownicy polityka próbują utrzymać swego szefa w ryzach i przy okazji pogrzebać informacje o skandalu, by w ten sposób zachować własną pozycję. [za: Deadline]Producencizajmą się dla Focus Features realizacją filmu. Obraz opowiadać będzie o problemie, jakim w wielu częściach świata jest brak dostępu ludzi do wody pitnej, której prawa kontrolowane są przez państwo lub spółki prywatne. [za: Deadline] Jennifer Gwartz wyprodukują dla stacji Freeform dwa seriale. Pierwszym będzie dramat. Jego fabuła krążyć będzie wokół sprawy zaginionego 18-latka, który po siedmiu latach odnajduje się martwy. Drugim będzie komedia, czyli telewizyjna wersja serialu internetowego pod tym samym tytułem. [za: Deadline]Jay i Cichy Bob powrócą. Kevin Smith i STX szykują na potrzeby VR serial komediowy składający się z krótkich odcinków opowiadających o perypetiach dwójki bohaterów. Całość ma być nagrana z punktu widzenia Cichego Bobga. [za: Deadline]Fox Searchlight i Guillermo del Toro podpisali umowę o ramowej współpracy. W ten sposób wszystkie nadchodzące obrazy, które del Toro wyreżyseruje, napisze do nich scenariusz lub po prostu je wyprodukują, powstawać będą właśnie dla tego studia. [za: Deadline]Synowie Rogera Cormana pozywają ojca i jego żonę Julie za to, że ci sprzedali całą, wartą ponad 100 milionów dolarów bibliotekę filmową. Twierdzą, że jest to pogwałcenie wcześniejszy zobowiązań, zgodnie z którymi dwaj synowie oraz ich dwie siostry mieli otrzymać część praw. Każda z tych części szacowana była na 30-40 mln dolarów. [za: Deadline] Cameron Crowe wyprodukuje film dokumentalny, którego tematem będzie życie i twórczość muzyka Davida Crosby'ego. [za: The Hollywood Reporter] Maia Mitchell zagra u boku K.J. Apy w filmie. Jest to historia grupy absolwentów liceum, których losy połączą się podczas lata w Chicago, kiedy przygotowywać się będą do rozpoczęcia studiów. [za: Deadline]